Axa China-Canada: Prim-ministrul Canadei vizitează Beijing-ul după 8 ani. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unor articole publicate de presa chineză despre vizita prim-ministrului canadian Mark Carney în China, în perioada 14-17 ianuarie. În dupa-amiaza zilei de 15 ianuarie, prim-ministrul canadian a avut o întâlnire cu omologul său, premierul Republicii Populare Chineze, Li Qiang, urmând ca, a doua zi, să îl întâlnească pe președintele chinez, Xijinping. Canada este deschisă să găsească noi oportunități de colaborare cu partea chineză și să încheie noi acorduri în diverse domenii. Având în vedere componența delegației prim-ministrului, este evident că vizita lui Carney se va concentra în principal pe cooperarea economică și comercială bilaterală, agricultura fiind un punct cheie pe agenda de lucru.

Foto: Pe 16 ianuarie, prim-ministrul canadian Mark Carney a ținut o conferință de presă și a răspuns la întrebările reporterilor. (Fotografie de Yang Wenqin, The Paper)

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolelor menționate mai sus:

Potrivit paginii Ministerului Afacerilor Externe, la invitația premierului Li Qiang, prim-ministrul canadian Mark Carney va efectua o vizită oficială în China în perioada 14-17 ianuarie. Biroul prim-ministrului Canadei a declarat că cele două părți vor discuta diverse aspecte, precum comerțul, energia, agricultura și securitatea internațională. Această vizită va marca prima călătorie în China a unui prim-ministru canadian din decembrie 2017.

După aproape un an de interacțiuni frecvente la nivel înalt între China și Canada, Carney sosește în China cu o nevoie urgentă de a aborda provocările cu care se confruntă industriile canadiene de canola și energie, sperând să „recalibreze” relațiile bilaterale prin intermediul acestei vizite.

Provinciile agricole și zootehnice importante ale Canadei urmăresc cu atenție această vizită

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chineze, Mao Ning, a declarat în cadrul conferinței de presă din 12 ianuarie că vizita prim-ministrului Carney marchează prima vizită a unui prim-ministru canadian în China din ultimii opt ani. „Președintele Xi Jinping se va întâlni cu prim-ministrul Carney pentru a oferi noi orientări strategice pentru îmbunătățirea și dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre China și Canada. Premierul Li Qiang și președintele Comitetului Permanent al Congresului Național al Poporului din China, Zhao Leji, se vor întâlni cu acesta pentru un schimb de opinii ample cu privire la relațiile bilaterale și la problemele de interes comun.”

Mass-media canadiană a descris vizita ca fiind o „resetare” și o „dezghețare”. Potrivit Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Kody Blois, secretarul parlamentar al prim-ministrului Canadei, a declarat pe 11 februarie, că această vizită „este o continuare a unui punct de cotitură în relațiile bilaterale, iar prim-ministrul Carney consideră că există oportunități de cooperare între cele două părți”, adăugând că „speră să folosească această vizită pentru a recalibra relațiile Canada-China”.

Conform paginii oficiale a Biroului Primului Ministru al Canadei, pe lângă întâlnirile cu liderii chinezi, vizita lui Carney va include și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a promova cooperarea dintre cele două părți în domeniul comerțului, energiei, agriculturii și securității internaționale la un nou nivel.

Carney este însoțit de mai mulți membri cheie ai cabinetului în această călătorie în China. Din delegație fac parte ministrul de externe Ananda Anand, ministrul industriei Melanie Jolly, ministrul energiei și resurselor naturale Tim Hodgson, ministrul comerțului internațional Maninder Sidhu, ministrul agriculturii și agroalimentarului Heath MacDonald și Michael Ma, cel mai nou membru al grupului parlamentar al Partidului Liberal. Secretarul parlamentar al prim-ministrului, Kody Blois, face parte și el din delegație.

Blois a vizitat anterior China cu o delegație economică în septembrie anul trecut, unde discuțiile s-au concentrat în principal pe posibila reintrare pentru canola canadiană pe piața chineză. Având în vedere componența acestei delegații, este evident că vizita lui Carney se va concentra în principal pe cooperarea economică și comercială bilaterală, agricultura fiind un punct cheie pe agenda de lucru.

Fostul ambasador canadian în China, Guy Saint-Jacques, consideră că „ca prim pas către dezghețarea relațiilor, discuțiile dintre Canada și China se vor concentra pe probleme economice și comerciale”. Acesta a menționat că tarifele rămân cea mai sensibilă problemă în negocierile comerciale, iar Canada s-ar putea angaja să ia în considerare reducerea tarifelor pentru vehiculele electrice chinezești.

În 2024, guvernul Trudeau al Canadei a urmat exemplul Statelor Unite, impunând tarife vamale de 100% asupra vehiculelor electrice chinezești și tarife vamale de 25% asupra produselor din oțel și aluminiu, deteriorând relațiile bilaterale. După o anchetă, Ministerul Comerțului din China a anunțat în august anul trecut că va impune măsuri antidumping provizorii asupra canolei canadiene, colectând un depozit de 75,8%, și va impune tarife vamale asupra cărnii de porc, fructelor de mare și altor produse. În septembrie, Ministerul Comerțului a anunțat prelungirea perioadei de anchetă antidumping pentru canola importată din Canada până la 9 martie 2026.

Potrivit unui raport anterior al The Globe and Mail din Canada, după ce China a impus depozite provizorii, costurile de export pentru canola canadiană au crescut, ceea ce a dus la pierderi de zeci de mii de dolari pe persoană pentru 40.000 de fermieri de canola din vestul Canadei.

Prin urmare, cu mai puțin de două luni până la termenul limită pentru ancheta Chinei, provinciile canadiene Prairie (Preriile Canadiene) Manitoba, Saskatchewan și Alberta au acordat o atenție deosebită vizitei lui Carney în China. Aceste provincii au solicitat în repetate rânduri guvernului canadian să ridice tarifele impuse vehiculelor electrice fabricate în China. Această regiune servește drept bază vitală pentru producția de cereale și creșterea animalelor în Canada.

Potrivit unui raport al CBC din data de 11, Bill Prybylski, președinte al Asociației Producătorilor Agricoli din Saskatchewan (APAS), a declarat că nu se așteaptă ca tarifele să fie eliminate imediat după vizita lui Carney în China. Cu toate acestea, el speră că această călătorie va marca „începutul sfârșitului problemei tarifelor” și va facilita lansarea negocierilor între cele două părți. Cu toate acestea, premierul Ontario, Doug Ford, a reiterat apelul său către Carney de a menține o poziție fermă cu privire la tarifele pentru vehiculele electrice înainte de plecarea sa.

În plus, Vina Nadjibulla, vicepreședinte al Fundației Asia Pacific din Canada, consideră că noile oportunități de cooperare în sectorul energetic vor fi, de asemenea, un subiect central. Ea a mai prevăzut că ambele părți ar putea ajunge la un consens în ceea ce privește cooperarea în domeniul energetic, stabilind parteneriate potențiale în domeniul energiei verzi. Ministrul energiei din Columbia Britanică, Adrian Dix, a declarat, de asemenea, că vizita lui Carney ar trebui să aducă beneficii industriei energetice a provinciei la diferite niveluri.

Carney: Ieșirea de sub dependența de un singur partener comercial

Privind retrospectiv la momentele cheie din ultimele șase luni dintre China și Canada, o serie de schimburi de replici la nivel înalt au insuflat un impuls relațiilor bilaterale.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Mao Ning, a declarat la o conferință de presă din 12 ianuarie că, prin eforturi comune, relațiile dintre China și Canada s-au îmbunătățit treptat de anul trecut. China acordă o mare importanță vizitei lui Carney și așteaptă cu interes consolidarea dinamicii relațiilor bilaterale prin acest angajament.

Pe 31 octombrie anul trecut, președintele Xi Jinping s-a întâlnit cu prim-ministrul canadian Mark Carney în cadrul summitului APEC de la Gyeongju, Coreea de Sud. Carney și-a exprimat angajamentul de a „recâștiga intenția inițială de a stabili relații diplomatice, de a recupera timpul pierdut și de a relua cooperarea bilaterală”. Cu aproximativ două săptămâni înainte, pe 17 octombrie, ministrul canadian de externe Anand a vizitat China și a purtat discuții cu Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru de externe. În septembrie, premierul Li Qiang s-a întâlnit cu Carney în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.

Între timp, schimburile economice și comerciale au ținut pasul cu interacțiunile la nivel înalt, concentrându-se pe cooperarea pragmatică care abordează preocupările bilaterale. În septembrie anul trecut, Scott Moe, premierul provinciei Saskatchewan (cea mai mare provincie producătoare de canola din Canada) a condus o delegație comercială în China, căutând oportunități de reintrare pe piața chineză pentru canola, principalul produs agricol exportat de Canada.

Pe măsură ce relațiile dintre China și Canada se îmbunătățesc treptat, incertitudinile cu care se confruntă relațiile dintre SUA și Canada au conferit vizitei lui Carney o semnificație geopolitică care depășește relațiile bilaterale.

Vina Nadjibulla a declarat că această vizită marchează o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor dintre Canada și China, în special într-un moment în care relațiile dintre administrația Trump și Canada au devenit din ce în ce mai tensionate.

Pe 9 ianuarie, chiar înainte de vizita lui Carney în China, compania de sondaje Ipsos a publicat rezultatele celui mai recent sondaj de opinie publică. La întrebarea dacă susțin încheierea unui acord comercial între Canada și China, 54% dintre respondenți au răspuns afirmativ, în timp ce 32% s-au opus. Sondajul a fost realizat între 5 și 11 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.001 de canadieni cu vârsta de peste 18 ani.

Acest rezultat contrastează puternic cu cel din 2020, când relațiile bilaterale au atins un punct minim și 80% dintre canadieni și-au exprimat dorința ca țara lor să reducă dependența de piața chineză. Potrivit Global Times, Ipsos a analizat ultimul sondaj, afirmând că datele actuale reflectă „o conștientizare crescută a canadienilor cu privire la necesitatea diversificării relațiilor comerciale în contextul incertitudinilor din relațiile cu Statele Unite”.

Conform Associated Press News (AP) Canada încearcă să-și reducă dependența de Statele Unite pe fondul amenințărilor la adresa economiei și suveranității sale din partea Washingtonului. În mod deosebit, Carney și-a stabilit obiectivul de a dubla exporturile Canadei către piețele din afara Statelor Unite în următorul deceniu. În prezent, peste 75% din exporturile Canadei sunt destinate pieței americane.

În cadrul actual al USMCA (Acordul Statele Unite-Mexic-Canada), majoritatea mărfurilor canadiene exportate în Statele Unite beneficiază de scutiri tarifare. Cu toate acestea, USMCA urmează să fie renegociat în acest an. Statele Unite și Canada vor lansa negocieri oficiale de revizuire a acordului de liber schimb la mijlocul lunii ianuarie.

Politicile tarifare actuale ale SUA au avut deja un impact semnificativ asupra mai multor sectoare ale economiei canadiene, inclusiv asupra industriilor aluminiului, oțelului, automobilelor și cherestelei. Prin urmare, necesitatea practică a Canadei de a-și diversifica riscurile comerciale cu Statele Unite a devenit din ce în ce mai urgentă.

Pe 7 ianuarie, Carney a declarat într-un comunicat de presă că, în contextul turbulențelor din peisajul comercial global, „noi (Canada) construim noi parteneriate cu țări din întreaga lume pentru a ne îndepărta economia de dependența de un singur partener comercial, pentru a ne spori reziliența la șocurile economice globale și pentru a realiza tranziția către un model mai robust”.

Jody Thomas, care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională în timpul administrației Trudeau, a declarat pentru Toronto Star că, în ciuda istoriei problematice a relațiilor dintre Canada și China, vizita lui Carney rămâne semnificativă. „Canada trebuie să se implice în mod proactiv în toate subiectele dificile și să urmărească toate dialogurile problematice”, a spus ea. „Nu se poate izola de peisajul global și de dimensiunile sale critice.”

„Dacă Canada dorește un viitor luminos, trebuie să construiască relații bune cu cele mai mari două țări de pe planetă, China și India, precum și cu alte economii emergente”, a spus ea.

Li Qiang poartă discuții cu prim-ministrul canadian Mark Carney

În după amiaza zilei de 15 ianuarie, premierul chinez Li Qiang a purtat discuții cu prim-ministrul canadian Mark Carney, care se află într-o vizită oficială în China, în Marea Sală a Poporului din Beijing.

Foto: Li Qiang a purtat discuții cu prim-ministrul canadian Mark Carney în Beijing, China. Sursă foto: aici.

Li Qiang a declarat că, datorită eforturilor comune ale ambelor părți, relațiile China-Canada au înregistrat o redresare, fapt ce a reprezentat o îmbunătățire pe scară largă pe toate sectoarele ambelor țări.

Li Qiang a remarcat că China și Canada se bucură de o puternică complementaritate economică, cooperarea dintre cele două țări având un impuls endogen robust și un potențial vast. China este dispusă să consolideze alinierea strategiilor de dezvoltare cu Canada, să continue reluarea și promovarea schimburilor la toate nivelurile și în toate domeniile, să utilizeze în mod eficient mecanismele de dialog interguvernamental în domeniul comerțului, științei și tehnologiei, agriculturii, să promoveze creșterea stabilă a comerțului bilateral, să îmbunătățească facilitarea comerțului, să aprofundeze cooperarea în domeniul energiei verzi, al tehnologiei digitale, al agriculturii moderne, al aerospațialului, al producției avansate, al finanțelor, precum și în alte domenii și să cultive mai multe noi puncte de creștere economică. China încurajează mai multe întreprinderi canadiene să investească în China și speră că Canada va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru întreprinderile chineze care investesc în Canada. Ambele părți ar trebui să continue să sprijine în mod activ schimburile și cooperarea în domeniul educației, culturii, turismului, sportului, tineretului și afacerilor locale, să faciliteze schimburile interumane și să aprofundeze sentimentele de prietenie dintre cele două popoare. China este dispusă să consolideze cooperarea cu Canada în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Mondiale a Comerțului, G20 și APEC pentru a susține împreună multilateralismul și comerțul liber, pentru a promova îmbunătățirea guvernanței globale și pentru a promova dezvoltarea ordinii internaționale într-o direcție mai justă și mai rezonabilă.

Carney a declarat că Canada și China au o lungă istorie de relații. Canada a fost printre primele țări occidentale care au recunoscut Republica Populară Chineză și, de la stabilirea relațiilor diplomatice, guvernul canadian a aderat în mod constant și ferm la politica „O singură Chină”. Canada este dispusă să consolideze dialogul cu China în toate domeniile, pe baza respectului reciproc, să valorifice punctele forte complementare și să promoveze cooperarea în domenii precum comerțul și economia, energia verde, economia, agricultura și schimburile interumane. El a felicitat investițiile și activitatea întreprinderilor chineze în Canada, menționând că întreprinderile canadiene au încredere în aprofundarea cooperării cu China. Având în vedere schimbările profunde din peisajul internațional, Canada este dispusă să îmbunătățească comunicarea și coordonarea cu China pentru a sprijini în comun Organizația Națiunilor Unite în îndeplinirea unui rol central în afacerile internaționale, pentru a susține sistemul comercial multilateral, pentru a apăra multilateralismul și pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea globală. Canada a răspuns pozitiv cererii Chinei de aderare la Acordul cuprinzător și progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP).

După discuții, cei doi prim-miniștri au asistat la semnarea mai multor documente de cooperare care acoperă comerțul, vamele, energia, construcțiile, cultura, securitatea publică și alte domenii.

Înainte de discuții, Li Qiang a organizat o ceremonie de bun venit pentru Carney în Sala de Nord a Marelui Palat al Poporului.

Președintele Xi Jinping se întâlnește cu prim-ministrul canadian Carney

În dimineața zilei de 16 ianuarie, președintele Xi Jinping s-a întâlnit cu prim-ministrul canadian Mark Carney la Marea Sală a Poporului din Beijing, în timpul vizitei oficiale a acestuia în China.

În dimineața zilei de 16 ianuarie, președintele Xi Jinping s-a întâlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing cu prim-ministrul canadian Mark Carney, aflat într-o vizită oficială în China. (Fotografie de Xie Huanchi, Agenția de știri Xinhua)

Xi a menționat că întâlnirea lor de la Gyeongju, Coreea de Sud, din octombrie anul trecut, a marcat începutul unei noi etape de dezvoltare pozitivă a relațiilor dintre China și Canada. Cele două părți au purtat discuții aprofundate privind reluarea și relansarea cooperării în diverse domenii, obținând rezultate pozitive. Dezvoltarea sănătoasă și stabilă a relațiilor dintre China și Canada servește intereselor comune ale ambelor țări și contribuie la pacea, stabilitatea, dezvoltarea și prosperitatea mondială. Ambele părți ar trebui să promoveze construirea unui nou tip de parteneriat strategic între China și Canada, cu un sentiment de responsabilitate față de istorie, ambele popoare, să impulsioneze relațiile dintre China și Canada pe o traiectorie de dezvoltare sănătoasă, stabilă și durabilă și să aducă beneficii mai mari popoarelor ambelor țări.

Xi Jinping a prezentat patru puncte privind relațiile dintre China și Canada:

În primul rând, trebuie să fie parteneri care se respectă reciproc. În cei 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, China și Canada au trecut prin multe etape și au cunoscut atât suișuri cât și coborâșuri în relația lor, lăsând în urmă lecții istorice valoroase și perspective practice. Ambele țări ar trebui să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială, să-și respecte sistemele politice și căile de dezvoltare alese și să adere la un mod just de interacțiune între țări. În al doilea rând, trebuie să fie parteneri în dezvoltarea comună. Esența relațiilor economice și comerciale dintre China și Canada este beneficiul reciproc și cooperarea avantajoasă pentru ambele părți. Dezvoltarea de înaltă calitate și deschiderea la nivel înalt a Chinei vor continua să ofere noi oportunități și să extindă noi spații pentru cooperarea dintre China și Canada. Ambele părți ar trebui să se concentreze pe adăugarea de noi elemente la cooperare, consolidând în mod continuu legăturile de interese comune printr-o cooperare mai profundă și mai amplă. În al treilea rând, ar trebui să fie parteneri de încredere. Legăturile interumane reprezintă cea mai fundamentală, solidă și durabilă formă de conectivitate. Ambele țări trebuie să încurajeze creșterea schimburilor și cooperării în domeniile educației, culturii, turismului, sportului și comunităților locale, să facilieze interacțiunile interumane și să cultive o bază solidă de sprijin public. În al patrulea rând, ar trebui să fie parteneri în coordonarea reciprocă. O lume divizată nu poate face față provocărilor comune cu care se confruntă umanitatea. Calea de urmat constă în susținerea și practicarea unui multilateralism autentic și în promovarea construirii unei comunități cu un viitor comun pentru omenire. China este dispusă să consolideze comunicarea și coordonarea cu Canada în cadrul unor structuri precum Organizația Națiunilor Unite, G20 și APEC, pentru a aborda împreună provocările globale.

Foto: În dimineața zilei de 16 ianuarie, președintele Xi Jinping s-a întâlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing cu prim-ministrul canadian Mark Carney, aflat într-o vizită oficială în China. (Fotografie de Shen Hong, Agenția de știri Xinhua)

Carney a declarat că Canada și China au o lungă istorie de relații prietenoase. Cele două economii sunt extrem de complementare, având interese comune și oportunități abundente. Canada se angajează să construiască un parteneriat strategic nou, robust și durabil cu China, care să aducă beneficii mai mari ambelor popoare. Sub conducerea președintelui Xi Jinping, economia Chinei s-a dezvoltat rapid, înregistrând progrese remarcabile în domeniul inovării științifice și tehnologice, oferind astfel un impuls creșterii economice globale. Canada și-a reafirmat angajamentul față de politica „O singură China” și s-a angajat să colaboreze cu China într-un spirit de respect reciproc și efort comun pentru a extinde și consolida cooperarea în domenii precum comerțul, energia, agricultura, finanțele, educația și schimbările climatice. Multilateralismul este piatra de temelie a securității și stabilității globale, iar inițiativele președintelui Xi Jinping în materie de guvernanță globală au o importanță semnificativă. Confruntată cu un peisaj internațional marcat atât de provocări, cât și de oportunități, Canada este pregătită să consolideze coordonarea multilaterală cu China pentru a susține multilateralismul și autoritatea Organizației Națiunilor Unite, protejând împreună pacea și stabilitatea mondială.

În urma întâlnirii, cele două părți au emis Declarația comună a întâlnirii dintre liderii chinezi și canadieni.

Wang Yi a participat și el la întâlnire.

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse din cadrul FUMN „Mircea Malița”.