Video Cadou simbolic pentru liderul chinez. Ce i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping și ce a primit în schimb. Întâlnire bilaterală relaxată

Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, i-a oferit liderului chinez Xi Jinping un cadou realizat manual, în timpul unei vizite de stat desfășurate sâmbătă.

Gestul vine la doar câteva zile după ce Lee i-a oferit președintelui american Donald Trump o coroană de aur în cadrul unui summit bilateral. Lee Jae Myung i-a dăruit liderului chinez o tablă de joc Go, considerat „cea mai rafinată” din lume. Aceste două daruri au puternice semnificații diplomatice și reflectă echilibrul delicat al relațiilor Seulului cu Washingtonul și Beijingul, notează Reuters.

Și Xi Jinping a oferit daruri noului președinte al Coreei de Sud. China a oferit Coreei de Sud telefoane chinezești Xiaomi de ultimă generație pentru Lee și soția sa (cu ecran fabricat în Coreea). Când Lee Jae-myung a întrebat în glumă: „Cum stă treaba cu securitatea telecomunicațiilor?”, Xi Jinping a răspuns: „Puteți verifica dacă există sau nu o ușă ascunsă”.

Întâlnirea dintre Xi Jinping și Lee Jae Myung a avut loc în orașul istoric Gyeongju, în ultima zi a summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Noul lider sud-coreean a promis că va lucra la îmbunătățirea relațiilor cu China, principalul partener comercial al țării, după o perioadă presărată de tensiuni politice și economice.

Cadoul oferit de Lee are o încărcătură simbolică profundă. Go este un joc de strategie originar din China, popular și în Coreea de Sud și Japonia, în care doi jucători încearcă să-și extindă teritoriul prin mutarea unor pietre albe și negre pe o tablă pătrată.

Tabla dăruită liderului chinez a fost confecționată din lemn de Torreya nucifera, un arbore rar care crește pe insula sud-coreeană Jeju. Unele table realizate din același tip de lemn pot ajunge la prețuri de până la 5 milioane de woni (aproximativ 3.500 de dolari).

Atât Xi, cât și Lee sunt pasionați de jocul Go. În urmă cu 11 ani, când Xi a vizitat Coreea de Sud, a primit în dar un set de pietre pentru acest joc.

Cadouri cu mesaj diplomatic

Pe lângă tabla de Go, Lee i-a mai oferit președintelui Chinei o tavă tradițională coreeană lăcuită, decorată cu sidef, simbolizând dorința de a menține relații prietenoase și echilibrate între cele două țări.

În urmă cu câteva zile, în cadrul unei întâlniri cu Donald Trump, Lee i-a oferit președintelui american o replică a unei coroane de aur descoperite în Gyeongju, ca omagiu pentru rolul său în procesul de pace din Peninsula Coreeană. Trump a primit și „Ordinul Mare al Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud.

După întrevederea cu Xi Jinping, liderul sud-coreean a oferit o cină de stat care a inclus preparate specifice ambelor culturi — găluște, pui prăjit dulce-picant (preferat de turiștii chinezi) și abalone în sos Mala, un fel tradițional din provincia Sichuan, foarte apreciat în Coreea de Sud.