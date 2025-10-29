search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Coroană de aur și „YMCA”. Donald Trump, primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud

0
0
Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost din nou primit cu onoruri și daruri somptuoase în Coreea de Sud, unde s-a întâlnit cu președintele Lee Jae Myung, în ultima etapă a turneului său diplomatic în Asia.

trump coreea de sud jpg

La sosirea sa la Gyeongju, Trump a fost întâmpinat de o fanfară militară care a interpretat piesa „YMCA”, melodia devenită emblematică pentru mitingurile sale politice.

În cadrul summitului directorilor executivi al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), Trump a promovat politica sa tarifară și a sugerat că un acord comercial cu Seulul ar putea fi finalizat „în curând”, înaintea întrevederii cu liderul sud-coreean.

Onoruri regale și un desert „auriu”

Coreea de Sud i-a oferit președintelui american o coroană de aur — o replică a unei podoabe regale din anticul Regat Silla, expusă la Muzeul Național Gyeongju — și o medalie, Marele Ordin Mugunghwa, cea mai înaltă distincție a țării, acordată în semn de recunoaștere pentru „eforturile sale de promovare a păcii” în Peninsula Coreeană. Trump devine astfel primul lider american care primește această onoare.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump și-a adus înclinația pentru metalul prețios la Casa Albă. Biroul Oval a fost împodobit cu o mulțime de decorațiuni aurii , iar noua Sală de Bal de Stat a lui Trump, aflată în prezent în construcție, se așteaptă să fie plină de candelabre din aur și cristal, incrustații aurii și coloane aurite.

„Este o mare onoare și o medalie frumoasă”, a spus Trump, adăugând că relațiile dintre SUA și Coreea de Sud „nu au fost niciodată mai puternice”.

Președintele Lee a subliniat importanța rolului lui Trump în relațiile inter-coreene, cerându-i din nou să acționeze ca „mediator al păcii”, potrivit Biroului Prezidențial de la Seul.

La prânzul oficial, meniul a inclus un desert tematic – prăjituri și mandarine decorate cu foiță de aur, servite pe o farfurie inscripționată cu cuvântul „PEACE”. Potrivit administrației prezidențiale, preparatul simbolizează „epoca de aur a alianței americano-sud-coreene”.

De asemenea, în meniul din Gyeongju s-a aflat un aperitiv cu fructe de mare coreene cu dressing Thousand Island, „un omagiu adus rădăcinilor newyorkeze ale lui Trump”, urmat de un fel principal de coaste scurte (galbijjim) făcute din carne de vită americană, legume asortate și „orez Gyeongju proaspăt recoltat”.

La o cină-banchet invitaților li se vor servi vinuri Trump Chardonnay și Trump Cabernet Sauvignon de la o cramă condusă de fiul lui Trump, Eric Trump, potrivit biroului lui Lee.

Discuții strategice și cereri sensibile

În cadrul întâlnirii bilaterale, președintele Lee a solicitat sprijinul SUA pentru ca țara sa să poată obține combustibil destinat submarinelor cu propulsie nucleară, explicând că noile nave ar fi înarmate convențional și ar permite Seulului „să reducă povara militară a Statelor Unite” în regiune.

Washingtonul s-a opus anterior unor astfel de cereri, invocând riscurile de proliferare nucleară. Solicitarea vine însă într-un moment de tensiune crescută, după ce Coreea de Nord a prezentat recent un submarin nuclear aflat în construcție.

Investiții americane și promisiuni economice

În marja summitului APEC, gigantul american Amazon Web Services (AWS) a anunțat o nouă investiție de peste 5 miliarde de dolari în Coreea de Sud, în completarea celor 4 miliarde promise anterior. Fondurile vor fi direcționate către construirea unor centre de date dedicate inteligenței artificiale în regiunile Incheon și Gyeonggi.

Administrația de la Seul a declarat că această decizie reflectă „potențialul de creștere al industriei coreene de inteligență artificială” și dorința guvernului de a transforma țara într-o „putere globală în domeniul AI”.

Alianță militară și compliment diplomatic

Președintele Lee a anunțat intenția de a majora bugetul apărării pentru a „reduce povara” militară a Statelor Unite, subliniind că țara sa ocupă locul al cincilea la nivel global în cheltuieli militare.

Într-o notă mai personală, liderul sud-coreean a elogiat evoluția pieței americane de capital: „Am observat că indicii bursieri americani au atins un nou record. Cu adevărat faceți America măreață din nou”, i-a spus el lui Trump, reluând celebrul slogan al acestuia.

Următoarea întâlnire:Xi Jinping

Ministerul de Externe al Chinei a confirmat că liderul chinez Xi Jinping se va întâlni, joi în Coreea de Sud cu președintele american Donald Trump.

Cele două părți vor „face schimb de opinii cu privire la relațiile dintre SUA și China și la problemele de interes reciproc”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, adăugând că întâlnirea va avea loc în orașul Busan.

Washingtonul a anunțat mult așteptatul summit cu câteva zile mai devreme. Beijingul se abține de obicei de la confirmarea prezenței înalților oficiali până la apropierea întâlnirilor. Discuțiile se vor concentra pe un posibil acord comercial cu implicații globale.

Deși a sugerat anterior că ar fi dispus să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, Trump a declarat că acest lucru „nu va fi posibil” în actuala deplasare.

