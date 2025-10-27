search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Răspunsul bizar dat de Trump când a fost întrebat de o posibilă întrevedere cu Kim Jong-un

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a dat un răspuns neobișnuit când a fost întrebat sâmbătă, înainte de turneul său diplomatic din Asia, dacă se va folosi de această ocazie pentru avea o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatează Daily Beast.

Trump și Kim Jong-un în 2019 FOTO GETTY IMAGES
Trump și Kim Jong-un în 2019 FOTO GETTY IMAGES

Întrebarea i-a fost pusă de un reporter, în timp ce se îmbarca în avionul prezidențial Air Force One. Trump a spus că este „deschis față de această posibilitate”, dar că, probabil, presa va trebui „să dea de veste” cu privire la această disponibilitate a președintelui american.

„Știți, nu au o rețea telefonică prea dezvoltată. Au o mulțime de arme nucleare, dar nu și o rețea telefonică mare”, a spus el. „Sunt deschis față de asta, am avut o relație excelentă cu el. Probabil știe că vin. Dar... să dați vestea... Sunt deschis... Nu există multe alte modalități în afară de internet, știți, nu au o rețea telefonică extinsă.”

Declarația lui Trump stârnește oarecare nedumerire dat fiind că vine din partea celui mai puternic lider din lume, care se află în fruntea unui corp diplomatic format din aproximativ 80.000 de angajați ai serviciului extern.

Absența unor comunicații fiabile cu Coreea de Nord se datorează probabil nu atât unor servicii precare cât naturii închise a regimului, unul dintre cele mai represive din lume, unde rețelele mobile sunt supuse controlului și monitorizări stricte de către serviciile de informații ale țării.

În timp ce navigarea pe internet, apelurile internaționale, precum și cele interne ale nord-coreenilor de rând sunt monitorizate îndeaproape, este destul de improbabil că liderul suprem al Coreei de Nord s-ar fi putut supune pe sine sau pe membrii echipei sale apropiate acelorași restricții.

Întrebat de un alt reporter de la bordul Air Force One față de ce altceva ar mai putea fi „deschis” în legătură cu Coreea de Nord, președintele american a făcut referire la armele nucleare ale acestei țări. Coreea de Nord nu este recunoscută oficial drept putere nucleară.

„Ei bine, cred că sunt un fel de putere nucleară”, a comentat președintele american. „Adică, știu câte arme au. Știu totul despre ei și am avut o relație foarte bună cu Kim Jong Un.”

Deși Coreea de Nord reprezintă de facto un stat nuclear, estimându-se că deține între 40 și 60 de focoase nucleare, o recunoaștere drept putere nucleară în temeiul Tratatului de neproliferare nucleară din 1968, mediat de ONU, este o idee respinsă ferm de cele 191 din cele 195 de state ale lumii care au semnat acordul - inclusiv Statele Unite.

Trump și-a început turneul diplomatic în Asia în Malaezia, duminică. Luni și marți, Trump vizitează Japonia, iar miercuri şi joi se va afla în Coreea de Sud.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
gandul.ro
image
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
mediafax.ro
image
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
fanatik.ro
image
Un youtuber a dat pe mâna poliției o bandă de hoți și spune că 40-50 sunt români. Cum acționau infractorii în Olanda
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Zahăr vanilat versus zahăr vanilinat. Diferenţa dintre cele două
playtech.ro
image
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Rusia străpunge apărarea Ucrainei într-un bastion cheie. Zelenski consideră că situația este ”dificilă”
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Unde-s reguli, nu-i tocmeală! Irina Columbeanu nu-și poate scoate tatăl din azil, decât pe semnătură. Ion Cassian: „Răspunde pentru el, e majoră!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Demi Moore foto Profimedia jpg
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?