Răspunsul bizar dat de Trump când a fost întrebat de o posibilă întrevedere cu Kim Jong-un

Președintele american Donald Trump a dat un răspuns neobișnuit când a fost întrebat sâmbătă, înainte de turneul său diplomatic din Asia, dacă se va folosi de această ocazie pentru avea o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatează Daily Beast.

Întrebarea i-a fost pusă de un reporter, în timp ce se îmbarca în avionul prezidențial Air Force One. Trump a spus că este „deschis față de această posibilitate”, dar că, probabil, presa va trebui „să dea de veste” cu privire la această disponibilitate a președintelui american.

„Știți, nu au o rețea telefonică prea dezvoltată. Au o mulțime de arme nucleare, dar nu și o rețea telefonică mare”, a spus el. „Sunt deschis față de asta, am avut o relație excelentă cu el. Probabil știe că vin. Dar... să dați vestea... Sunt deschis... Nu există multe alte modalități în afară de internet, știți, nu au o rețea telefonică extinsă.”

Declarația lui Trump stârnește oarecare nedumerire dat fiind că vine din partea celui mai puternic lider din lume, care se află în fruntea unui corp diplomatic format din aproximativ 80.000 de angajați ai serviciului extern.

Absența unor comunicații fiabile cu Coreea de Nord se datorează probabil nu atât unor servicii precare cât naturii închise a regimului, unul dintre cele mai represive din lume, unde rețelele mobile sunt supuse controlului și monitorizări stricte de către serviciile de informații ale țării.

În timp ce navigarea pe internet, apelurile internaționale, precum și cele interne ale nord-coreenilor de rând sunt monitorizate îndeaproape, este destul de improbabil că liderul suprem al Coreei de Nord s-ar fi putut supune pe sine sau pe membrii echipei sale apropiate acelorași restricții.

Întrebat de un alt reporter de la bordul Air Force One față de ce altceva ar mai putea fi „deschis” în legătură cu Coreea de Nord, președintele american a făcut referire la armele nucleare ale acestei țări. Coreea de Nord nu este recunoscută oficial drept putere nucleară.

„Ei bine, cred că sunt un fel de putere nucleară”, a comentat președintele american. „Adică, știu câte arme au. Știu totul despre ei și am avut o relație foarte bună cu Kim Jong Un.”

Deși Coreea de Nord reprezintă de facto un stat nuclear, estimându-se că deține între 40 și 60 de focoase nucleare, o recunoaștere drept putere nucleară în temeiul Tratatului de neproliferare nucleară din 1968, mediat de ONU, este o idee respinsă ferm de cele 191 din cele 195 de state ale lumii care au semnat acordul - inclusiv Statele Unite.

Trump și-a început turneul diplomatic în Asia în Malaezia, duminică. Luni și marți, Trump vizitează Japonia, iar miercuri şi joi se va afla în Coreea de Sud.