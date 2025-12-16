Video Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”

Un creator de conținut din Londra, cunoscut pe rețelele sociale pentru activitățile sale de demascare a hoților de buzunare, a postat recent un videoclip pe Facebook în care îl identifică pe presupusul Bulac Antoche, un hoț român care ar fi revenit la Londra pentru a comite noi furturi.

Sursa video: Facebook/Diego Galdino

În postarea sa, creatorul de conținut Diego Galdino scrie:

„BULAC ANTOCHE Una dintre cele mai cunoscute persoane din acest domeniu s-a întors la Londra pentru a fura. După ce a fost stropit cu vopsea în ultimele luni, a furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors la Londra. Bine ai venit. Din nou.”

Potrivit influencerului, hoțul ar fi fost implicat anterior în mai multe incidente, inclusiv în Irlanda, unde ar fi încercat să își presteze „meseria”.

Pentru a marca hoții, Diego Galdino folosește un spray cu vopsea roșie pe care îl pulverizează asupra lor.

Videoclipul a stârnit mii de reacții în rândul internauților, cei mai mulți dintre ei apreciind efortul bărbatului de a avertiza publicul asupra persoanelor care se ocupă cu ilegalități pe străzilei Londrei. Postarea are peste 44.800 aprecieri și mai mult de 3.000 de comentarii.

„Nu toți eroii poartă cape”, spune un utilizator Facebook.

„Acest om este supererou cred, doar că nu poartă pantaloni roșii, ci are vopsea roșie”, „Dați-i acestui om o medalie”, au spus alții.