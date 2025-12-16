O doctoriță a fost găsită moartă în camera frigorifică a unui magazin din Miami. Prima ipoteză a polițiștilor

O doctoriță în vârstă de 32 de ani, aflată în vizită în Statele Unite, a fost găsită moartă în camera frigorifică a unui magazin din Miami. Autoritățile americane au anunțat că, potrivit primelor informații, nu există indicii care să sugereze comiterea unei infracțiuni, moartea părând a fi una accidentală.

Victima a fost identificată drept Helen Garay, medic anestezist din Nicaragua și mamă a doi copii. Tragedia a avut loc duminica, într-un magazin Dollar Tree din cartierul Little Havana, unde femeia a fost descoperită fără viață într-o cameră frigorifică.

Potrivit poliției din Miami, Helen Garay se afla în oraș pentru a-și vizita tatăl. Aceasta ar fi intrat în congelatorul magazinului, însă circumstanțele exacte în care s-a produs decesul sunt încă investigate de autorități.

În lipsa unor dovezi de violență sau ale unei fapte penale, cazul este deocamdată „neclasificat”.

„Nu au fost găsite indicii care să sugereze o crimă”, au transmis reprezentanții poliției din Miami, potrivit publicației 20minutes.

Rezultatele finale vor depinde, însă, de raportul oficial al Biroului de Medicină Legală din Miami-Dade.

Originară din El Viejo, localitate din nord-vestul Nicaraguei, Helen Garay profesa ca medic anestezist în țara sa natală.

Moartea sa a stârnit emoție atât în rândul comunității medicale, cât și al conaționalilor săi.

„Helen era singurul specialist anestezist în cardiopatii congenitale din Nicaragua. Singurul, nimeni altcineva în țara asta nu are acea specialitate și voi fi mereu mândru să spun asta”, a scris prietena ei pe rețelele de socializare.

Familia a lansat o campanie pe platforma GoFundMe pentru a strânge fonduri necesare repatrierii trupului neînsuflețit în Nicaragua. Până marți, suma strânsă depășise 11.000 de dolari, dintr-un obiectiv de 20.000 de dolari.

„Familia strânge în prezent fonduri pentru a acoperi costurile de repatriere, transport și servicii funerare în Nicaragua”, se arată în descrierea campaniei.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile americane urmează să stabilească oficial cauzele exacte ale decesului.