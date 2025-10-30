Marius Lulea (AUR) susține relații echilibrate cu Rusia și China: „Gazul din România este tot rusesc”

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a vorbit, în interviurile Adevărul, despre politica externă a României și despre nevoia unei abordări echilibrate în raport cu marile puteri mondiale, menționând că izolarea economică de Rusia și China nu este realistă în prezent. El a vorbit și despre dependența de gaz rusesc.

„Cine își imaginează că pune un personaj pe o anumită poziție și acel personaj va deschide căi către America, este o naivitate ieșită din comun”, a declarat Lulea, întrebat dacă Dan Dungaciu ar fi un ministru bun de Externe, adăugând că România are nevoie de o strategie externă, nu de gesturi simbolice.

În opinia lui, relațiile externe ar trebui consolidate pe toate direcțiile majore: „Eu cred că trebuie îmbunătățită atât relația cu America, cât și cu Rusia, cât și cu China, pentru că într-adevăr există mai multe centre de putere. Resursele minerale în general și cele energetice provin din Rusia sau provin din China, cele minerale, în condițiile în care noi credem că putem să neglijăm toate aceste lucruri, și aici vorbesc de toată Uniunea Europeană, nu vom face decât să ne prăbușim într-o chestiune pur și simplu de dezastru economic. Deci nu vizează doar România. Noi trebuie să avem relații bune cu toată lumea.”

Lulea a vorbit și despre dependența energetică a Europei față de gazul rusesc, susținând că „în realitate, gazul care se vinde în România este tot gaz rusesc, doar că se facturează prin alte state”.

„Degeaba pretindem că suntem anti-ruși în condițiile în care gazul care se vinde în România este tot gaz rusesc și gazul care se vinde în Uniunea Europeană este gaz rusesc. Pentru că modificarea capacităților de producție în ceea ce privește alimentarea unor state, care înseamnă cantități impresionante de gaz și de petrol, nu se poate face peste noapte. Doar nu vă imaginați că au apărut sonde în altă parte a lumii care livrează, pe conductele existente, gaz în România. În realitate, doar se facturează prin alte state, iar gazul care se vinde în România este gaz rusesc”, a declarat Lulea.

„E posibil să dureze 30-40 de ani până la momentul la care se schimbă paradigma energetică din spațiul european. Noi consumăm energie, fabricile din Europa consumă energie. Mașinile noastre consumă energie, această energie are la bază gazul sau petrolul, nu există încă forme care să acopere eficient, așa că suntem conectați, cum se spune, la benzinăria rusească. Putem noi să spunem că da sau nu, dar asta este realitatea. America nu are capacitatea să transporte peste ocean în nave foarte mari combustibil în cantitate suficientă cât să acopere nevoile unei populații numeroase, aproape 400 de milioane de locuitori. Așa că realitatea este că trebuie să luăm și din China, și din Rusia, și din America și să facem parte din această economie globală și trebuie să ținem cont de acest lucru”, a mai spus el.

În final, Marius Lulea a subliniat că România ar trebui să aibă relații bune cu toate marile puteri: „Cred că România trebuie să aibă o relație bună și cu Rusia, și cu China, și cu America, și cu Franța, și cu Marea Britanie și cu toate statele din lumea.”

