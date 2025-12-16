„Circ şi teatru politic”. Diana Buzoianu comentează o întâlnire între Grindeanu și Fritz în ziua moțiunii care o viza

Luni, în timp ce moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, era supusă votului, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele USR, Dominic Fritz, s-au aflat la o sinagogă din Timişoara, pentru a celebra Hanuka, fiind surprinşi râzând împreună.

Diana Buzoianu a comentat imaginile la Antena 3.

„Nu am de unde să știu ce au discutat sau dacă au discutat despre acest subiect. Ceea ce pot spune însă este că poziția noastră este unitară: nu poți, în același timp, să vrei să faci parte dintr-o coaliție și să nu îți respecți semnătura și angajamentele asumate prin protocolul de coaliție. Domnul Grindeanu și domnul Dominic Fritz se aflau, probabil, la un eveniment public, iar orice fotografie ar fi putut fi interpretată și scoasă din contex, indiferent dacă râdeau, vorbeau sau făceau altceva", a spus ministrul Mediului.

În ziau evenimentului la care Grindeanu și Fritz au fost surprinși râzând, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a numit-o pe Buzoianu „un Dorel arțăgos și isteric".

„Nu am niciun dubiu că am sprijinul partidului în continuare”

Diana Buzoianu a fost întrebată dacă se simte confortabilă cu aceste imagini.

„Sunt ferm convinsă că domnul Dominic Fritz susține acest demers și am simțit foarte clar acest sprijin în ultimele săptămâni: acela de a proteja realitatea, de a nu mai inventa sau fabrica vinovați și de a așeza responsabilitățile acolo unde le este locul, în acest caz la nivelul autorităților locale. Nu am niciun dubiu că am sprijinul partidului în continuare”, a răspuns Buzoianu.

Ministrul a adăugat a adăugat:

„Haideți să întoarcem puțin perspectiva: în același timp în care domnul Grindeanu declara că cel mai mare dușman al țării este USR, se afla într-o sinagogă și râdea alături de Dominic Fritz".

Ministrul Mediului a considerat că este „este vorba despre un circ, un teatru politic, în care, de fapt, nimeni nu crede cu adevărat că aș fi vinovată de ceva în cazul Paltinu”.

Amintim că luni, 15 decembrie, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut de Senat după ce inclusiv senatorii PSD au votat „pentru", acuzând-o pe Diana Buzoianu de incompetență în gestionarea crizei apei.

În plenul Senatului, Diana Buzoianu a explicat că situația de la Paltinu a fost foarte gravă, iar 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni puși la nivel local tot de către cei care astăzi strigă „demisia”.

Amintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul exprimat la moțiunea simplă care a vizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, „poate fi citit” drept o încălcare a protocolului de coaliție de către unul dintre partidele aflate la guvernare. Liderul UDMR a calificat situația drept gravă, arătând problemele tot mai evidente în funcționarea actualei coaliții.