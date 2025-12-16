Stație de desalinizare a apei, complet automatizată, pusă în funcțiune la Târnăveni

Stația de desalinizare a apei instalată de Klarwin în municipiul Târnăveni a fost pusă în funcțiune marți, 16 decembrie.

Sistemul este complet automatizat și permite monitorizarea continuă a parametrilor de funcționare, cu ajustarea operării în funcție de variațiile calității apei brute, fiind dezvoltat special pentru localitățile afectate de creșterea salinității apei, în urma incidentului de la mina de sare Praid.

„Proiectul de la Târnăveni a presupus o integrare complexă într-un sistem existent și o coordonare strânsă între toate părțile implicate – operator, autorități și echipele tehnice. Punerea în operare a stației este rezultatul acestui efort comun, desfășurat într-un calendar accelerat și în condiții tehnice dificile”, a declarat Adrian Dobre, CEO Klarwin.

Stația de desalinizare de la Târnăveni utilizează un proces de tratare prin osmoză inversă cu membrane Aquaporin, conceput pentru reducerea concentrației de cloruri și menținerea stabilității în exploatare.

„Punerea în funcțiune a stației de desalinizare este un pas important pentru comunitatea noastră. Vorbim despre o soluție concretă care răspunde unei probleme reale și care le redă oamenilor accesul la apă potabilă în condiții de siguranță”, a declarat Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni.

În perioada următoare, vor fi finalizate procedurile tehnice și operaționale, iar stația va funcționa în regim monitorizat, cu mentenanță preventivă, pentru asigurarea unei exploatări stabile.

„Prioritatea noastră este livrarea apei în condiții de siguranță și conformitate legală. Punerea în funcțiune a stației de la Târnăveni ne permite alimentarea controlată cu apă potabilă, rezultatul unei colaborări tehnice eficiente”, a declarat Sipos Levente, Director General Aquaserv.

Stația de desalinizare de la Târnăveni a fost proiectată și fabricată în România, în facilitățile Klarwin, ceea ce a permis adaptarea rapidă a soluției la condițiile locale și reducerea timpului de implementare.

Klarwin este o companie cu capital integral românesc și are peste 20 de ani de activitate pe piața regională, fiind lider european în domeniul aplicațiilor industriale destinate filtrării, separării și purificării. Klarwin furnizează servicii și produse inovative principalelor companii din domeniul apelor potabile și industriale, energetic, farmaceutic, alimentar, al filtrării și purificării aerului și al producției de mașini.