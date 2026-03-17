Britanicul prezent la ultima rundă de negocieri SUA-Iran consideră că era posibil un acord: „Oferta Iranului a fost surprinzătoare”

Consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, Jonathan Powell, a participat la negocierile dintre SUA și Iran și a considerat că propunerea Teheranului privind programul nuclear era suficient de solidă pentru a evita un conflict. Cu toate acestea, la doar două zile după discuții, SUA și Israel au atacat Iranul.

Jonathan Powell a fost prezent la ultimele negocieri dintre SUA și Iran, desfășurate la Geneva, unde, potrivit unor surse, a apreciat că „s-au făcut progrese”, iar oferta Iranului a fost „surprinzătoare”.

Discuțiile urmau să continue cu o rundă tehnică la Viena, însă aceasta nu a mai avut loc. Cu două zile înainte, SUA și Israel au lansat un atac asupra Iranului.

Prezența lui Powell, confirmată de mai multe surse, reflectă implicarea directă a Londrei, dar și îngrijorările legate de lipsa unei echipe tehnice solide din partea SUA, relatează The Guardian.

Critici și diferențe de abordare

Negociatorii americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, nu au fost însoțiți de experți tehnici proprii, bazându-se pe directorul AIEA, Rafael Grossi. Un fost oficial a explicat: „Witkoff și Kushner nu au adus o echipă tehnică americană… Așa că Jonathan Powell și-a adus propria echipă”.

Același oficial a subliniat că „echipa britanică a fost surprinsă de ceea ce iranienii au pus pe masă”, considerând oferta un pas important, chiar dacă nu era un acord final.

Un acord posibil, dar incomplet

Potrivit unui diplomat occidental, „Jonathan credea că se poate ajunge la un acord”, însă existau încă divergențe, mai ales privind inspecțiile ONU.

Iranul a propus reducerea stocurilor de uraniu îmbogățit sub supravegherea AIEA, oprirea acumulării viitoare și o pauză de 3–5 ani în îmbogățire. SUA au cerut însă o perioadă de 10 ani.

În schimb, Teheranul dorea ridicarea a circa 80% din sancțiuni și a oferit acces economic semnificativ, inclusiv participarea la un program nuclear civil.

Mediatorii au considerat oferta un „progres major”, care făcea posibil un acord.

De ce a ezitat Marea Britanie

Implicarea lui Powell explică de ce Londra nu a susținut pe deplin atacul. Oficialii britanici nu au văzut dovezi clare ale unei amenințări imediate și au considerat acțiunea „ilegală și prematură”. Downing Street a refuzat să comenteze direct rolul lui Powell.

Premierul Keir Starmer a fost criticat de Donald Trump pentru lipsa de sprijin, mai ales după ce Marea Britanie a refuzat inițial folosirea bazelor sale militare.

În același timp, opiniile despre negociatorii americani rămân împărțite. Un diplomat a declarat: „I-am considerat pe Witkoff și Kushner drept active ale Israelului, care au împins un președinte într-un război din care acesta vrea să iasă”.