Ginerele lui Donald Trump şi Steve Witkoff, misiune delicată la Geneva, pentru aplanarea crizei nucleare cu Iranul

Donald Trump le-a încredinţat ginerelui său, Jared Kushner, şi lui Steve Witkoff misiunea de a reluara discuţiile cu Iranul pe tema programului nuclear, după o perioadă de tensiuni și confruntări militare în regiune.

Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, vor merge în această săptămână la Geneva pentru a purta discuții cu negociatorii iranieni pe tema programului nuclear al Teheranului, informația fiind confirmată duminică, 15 februarie, de Casa Albă, notează Agerpres.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat pentru că Steve Witkoff și Jared Kushner, considerați principalii negociatori ai președintelui Donald Trump în dosarul iranian, vor reprezenta partea americană la aceste tratative.

Delegația iraniană va fi condusă de ministrul de externe Abbas Araghchi, conform anunțului făcut anterior de ministerul său. În marja deplasării, acesta urmează să aibă întrevederi și cu miniștrii de externe din Elveția și Oman, precum și cu directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Potrivit autorităților de la Iran, discuțiile vor fi „indirecte” și se vor desfășura marți, 16 februarie, sub medierea Sultanatului Oman. Formula indirectă presupune, de regulă, transmiterea mesajelor prin intermediari, fără negocieri față în față între delegațiile principale.

Reluarea dialogului vine după ce Teheranul și Statele Unite au redeschis canalele de discuție la Muscat, capitala Omanului, pe 6 februarie, la câteva luni după eșecul rundei anterioare de negocieri. Aceasta fusese întreruptă în iunie, pe fondul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel, conflict declanșat de atacuri israeliene asupra unor situri nucleare și militare iraniene. Ulterior, și Statele Unite au efectuat bombardamente asupra unor instalații nucleare iraniene.

Noua rundă de contacte diplomatice are loc într-un climat tensionat, în care Washingtonul a amenințat Teheranul cu o posibilă intervenție militară după reprimarea sângeroasă a unei mișcări protestelor din Iran.

După întâlnirile dedicate dosarului iranian, Witkoff și Kushner ar urma să rămână la Geneva pentru a participa și la discuțiile privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, negocieri desfășurate sub mediere americană.