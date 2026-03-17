Iranul și SUA ar fi fost în contact direct în ultimele zile. Șeful diplomației de la Teheran neagă informațiile

Iran și SUA au reactivat canalele de comunicare în ultimele zile, potrivit unui oficial american și unei surse apropiate situației. Este prima dată când cele două state comunică direct de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, la 28 februarie.

Potrivit Axios, nu este clar cât de consistente au fost mesajele schimbate între ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și emisarul american Steve Witkoff.

Araghchi a negat informația după publicarea acesteia, scriind pe X: „Ultimul meu contact cu domnul Witkoff a fost înainte ca angajatorul său să decidă să distrugă diplomația printr-un nou atac militar ilegal asupra Iranului. Orice afirmație contrară pare menită doar să inducă în eroare traderii de petrol și publicul.”

Întrebat despre acest comentariu, oficialul american a susținut că Araghchi minte și că el ar fi inițiat contactul cu Witkoff.

Publicația Drop Site News a relatat luni că Witkoff i-ar fi trimis mesaje lui Araghchi, citând oficiali iranieni care susțineau că ministrul de Externe le ignoră. Oficialul american afirmă însă că inițiativa a venit din partea Iranului, dar că SUA „nu poartă discuții” cu Teheranul.

Niciuna dintre surse nu a oferit detalii despre numărul mesajelor sau conținutul acestora.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Iranul a comunicat cu SUA, dar că nu este clar dacă oficialii implicați au autoritatea de a încheia un acord.

„Vor să facă un acord. Vorbesc cu oamenii noștri… avem oameni care vor să negocieze, dar nu avem idee cine sunt”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Deși sceptic în privința disponibilității Teheranului pentru un acord, Trump a spus că nu se opune discuțiilor cu Iranul, „pentru că uneori pot rezulta lucruri bune”.

El a adăugat că nu este clar cine ia deciziile în Iran, deoarece mulți oficiali de rang înalt au murit, menționând și că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut și ar putea fi mort.

Dincolo de declarații: Un oficial american de rang înalt a respins cererea Iranului de „reparații” ca parte a unui acord de pace, dar a spus că Trump ar fi deschis la un acord care să permită Iranului „să se integreze în economia globală și să câștige din petrol”.

„Președintele este întotdeauna deschis la un acord. Dar nu negociază dintr-o poziție de slăbiciune. Nu renunță la motivele care au dus la acest conflict”, a spus oficialul.

Oficialii iranieni au susținut în ultimele zile că nu poartă negocieri pentru un armistițiu cu administrația Trump. Aceștia afirmă că Iranul nu este interesat de un armistițiu temporar care ar permite SUA și Israelului să se regrupeze, ci dorește garanții că orice acord de pace va fi permanent.