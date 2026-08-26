Unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai crimei organizate din Israel, Yanis Yushvaev, în vârstă de 40 de ani, a fost împușcat mortal în plină zi, într-o benzinărie din Cezareea. Potrivit presei israeliene, bărbatul era considerat liderul așa-numitei „mafii caucaziene” din Israel.

Baron al crimei organizate, împușcat mortal într-o benzinărie din Israel. Foto: captură video X

Yushvaev ar fi fost urmărit după ce a ieșit dintr-un magazin, iar atacatorul l-ar fi împușcat din spate, de la mică distanță. Trăgătorul a fugit imediat după atac, notează The Telegraph.

Poliția israeliană a anunțat ulterior că trei persoane suspectate de implicare în asasinat au fost arestate. Suspecții au fost capturați de ofiți ai unității antiteroriste Yamam, în Hadera, în urma unei operațiuni bazate pe informații obținute în timpul anchetei.

Cei trei au fost transportați la sediul Poliției din Districtul de Coastă, în Haifa, unde urmau să fie interogați.

„Poliția israeliană va continua să acționeze cu fermitate pentru a investiga incidentul, a-i identifica pe toți cei implicați și a-i aduce în fața justiției”, au transmis autoritățile.

Yanis Yushvaev fusese arestat în mai multe rânduri, fiind suspectat de implicare în infracțiuni violente, însă nu a fost condamnat pentru acuzații grave. Numele său a apărut în trecut în anchete privind împușcături, incendieri și amenințări.

Bărbatul supraviețuise anterior unui schimb de focuri și era considerat de autorități unul dintre personajele importante ale crimei organizate din Israel.

Potrivit primelor informații, asasinatul ar putea avea legătură cu un conflict între grupări criminale.

Echipajele Magen David Adom ajunse la locul atacului l-au găsit pe Yushvaev fără puls și fără respirație, cu răni grave. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă acesta a fost declarat decedat după ce a fost transportat la un spital din apropiere.