Accident grav pe DN 1, în Sibiu: un pieton a fost lovit de autobuz și a rămas prins sub el

Un accident a avut loc miercuri seară, 5 noiembrie, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu. Potrivit autorităților, un pieton a fost lovit de un autobuz și se află, în prezent, prins sub vehicul.

La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare şi una de stingere.

„Din primele informaţii pietonul este inconştient, prins sub autobuz, fiind nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare”, a transmis ISU Sibiu.

Traficul este îngreunat din cauza accidentului.