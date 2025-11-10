Un bărbat a fost reținut în București după ce a refuzat recoltarea de probe biologice

Un șofer de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Brigăzii Rutiere, după ce a refuzat să-i fie prelevate mostre biologice, deși inițial solicitase să fie dus la spital pentru testare. Incidentul a avut loc pe Podul Mărășești, în urma unui accident ușor.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, incidentul s-a petrecut pe 10 noiembrie 2025, în jurul orei 12:30. Polițiștii au fost chemați să intervină pe Podul Mărășești de către un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, martor la un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

Conform primelor informații, „unul dintre conducătorii auto ar fi încercat să părăsească locul accidentului, motiv pentru care jandarmul a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și a reușit să blocheze vehiculul în trafic”, se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere.

Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au stabilit că bărbatul implicat are 47 de ani și este din București. Documentele acestuia și ale mașinii erau în regulă.

A refuzat testarea alcoolscopică și ulterior prelevarea probelor

Celălalt șofer, un tânăr de 28 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În schimb, bărbatul de 47 de ani a refuzat testarea preliminară, declarând că „dorește să fie condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice”, deși, potrivit polițiștilor, acesta „emana halenă alcoolică”.

Ulterior, șoferul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde, „în prezența polițiștilor și a personalului medical, a refuzat, sub diferite pretexte, recoltarea de probe biologice”. În consecință, a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetărilor.

Reținut pentru 24 de ore

După ce i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile legale, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută de articolul 337 din Codul penal.

„În urma probatoriului administrat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului în cauză”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Poliția și Jandarmeria, acțiune comună pentru siguranța publică

Reprezentanții Poliției Capitalei subliniază că „cooperarea operativă dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei, are drept scop menținerea ordinii și siguranței publice, precum și aplicarea fermă a legii pentru protejarea cetățenilor”.

Autoritățile reamintesc că „măsura reținerii este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, împiedicarea sustragerii suspectului de la urmărirea penală ori prevenirea săvârșirii unei alte infracțiuni”, precizând că această măsură „nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.