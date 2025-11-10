search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un bărbat a fost reținut în București după ce a refuzat recoltarea de probe biologice

0
0
Publicat:

Un șofer de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Brigăzii Rutiere, după ce a refuzat să-i fie prelevate mostre biologice, deși inițial solicitase să fie dus la spital pentru testare. Incidentul a avut loc pe Podul Mărășești, în urma unui accident ușor.

Un bărbat a refuzat testarea alcoolscopică și ulterior prelevarea probelor FOTO: Arhivă
Un bărbat a refuzat testarea alcoolscopică și ulterior prelevarea probelor FOTO: Arhivă

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, incidentul s-a petrecut pe 10 noiembrie 2025, în jurul orei 12:30. Polițiștii au fost chemați să intervină pe Podul Mărășești de către un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, martor la un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

Conform primelor informații, „unul dintre conducătorii auto ar fi încercat să părăsească locul accidentului, motiv pentru care jandarmul a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și a reușit să blocheze vehiculul în trafic”, se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere.

Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au stabilit că bărbatul implicat are 47 de ani și este din București. Documentele acestuia și ale mașinii erau în regulă.

A refuzat testarea alcoolscopică și ulterior prelevarea probelor

Celălalt șofer, un tânăr de 28 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În schimb, bărbatul de 47 de ani a refuzat testarea preliminară, declarând că „dorește să fie condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice”, deși, potrivit polițiștilor, acesta „emana halenă alcoolică”.

Ulterior, șoferul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde, „în prezența polițiștilor și a personalului medical, a refuzat, sub diferite pretexte, recoltarea de probe biologice”. În consecință, a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetărilor. 

Reținut pentru 24 de ore

După ce i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile legale, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută de articolul 337 din Codul penal.

În urma probatoriului administrat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului în cauză”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Poliția și Jandarmeria, acțiune comună pentru siguranța publică

Reprezentanții Poliției Capitalei subliniază că „cooperarea operativă dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei, are drept scop menținerea ordinii și siguranței publice, precum și aplicarea fermă a legii pentru protejarea cetățenilor”.

Autoritățile reamintesc că „măsura reținerii este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, împiedicarea sustragerii suspectului de la urmărirea penală ori prevenirea săvârșirii unei alte infracțiuni”, precizând că această măsură „nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
observatornews.ro
image
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce s-a întâmplat înainte ca Mihaela să fie atacată! Vecinii tinerei din Teleorman fac mărturii terifiante: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, anunț de ultimă oră! Din păcate, e adevărat: „Tata...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Scad dobânzile la titlurile de stat. Ministrul Finanțelor explică ce se întâmplă cu Fidelis și Tezaur
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!