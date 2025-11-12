Video O mașină s-a răsturnat într-un canal de deversare adânc de 10 metri, în Slatina. Pompierii au reușit cu greu să preia una dintre victime

Un accident rutier în urma căruia trei persoane au fost rănite s-a produs miercuri-seara în municipiul Slatina. O mașină s-a răsturnat într-un canal de deversare adânc de 10 metri, pentru salvarea uneia dintre victime pompierii folosind mai multe echipamente. Terenul abrupt le-a pus mari probleme salvatorilor.

Accidentul s-a produs pe strada Banului din municipiul Slatina, în urma apelului de urgență deplasându-se în ajutor salvatorii Detașamentului Slatina.

O mașină condusă de o femeie în vârstă de 49 ani s-a răsturnat într-un canal de deversare. În mașină se aflau șoferița și doi bărbați, unul dintre bărbați rămânând blocat în autoturismul răsturnat pe plafon.

„La locul evenimentului au acționat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj SMURD. În sprijin au intervenit și trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt. Un autoturism, în care se aflau trei persoane cu vârste între 20 și 49 de ani, a căzut într-un canal de deversare adânc de aproximativ zece metri”, a transmis purtătorul de cuvânt al inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, Alin Băsășteanu.

Două dintre victime, șoferița și un tânăr de 20 ani, au fost găsite de salvatori în afara autoturismului, conștiente, și au fost aduse la suprafață cu ajutorul accesoriilor de salvare.

„A treia persoană, conștientă, a fost găsită blocată în autoturismul răsturnat, fiind extrasă și adusă la suprafață cu ajutorul echipamentelor din dotare”, a mai precizat reprezentantul ISU.

Toate cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina.