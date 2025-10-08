Atac sângeros la un festival din Myanmar: cel puțin 24 de morți după ce armata a aruncat bombe dintr-o parapantă motorizată

Cel puțin 24 de persoane, printre care și copii, au murit, iar alte 47 au fost rănite după ce armata din Myanmar a bombardat un festival budist din regiunea Sagaing. Atacul, descris de martori drept „un coșmar”, a zguduit una dintre cele mai afectate zone de conflict din țară.

Tragedia s-a produs în orașul Chaung U, din centrul Myanmarului, unde sute de oameni participau la un festival budist. Potrivit BBC, două bombe ar fi fost lansate dintr-o parapantă motorizată, lovind direct mulțimea.

Explozia a distrus totul în doar câteva clipe, spun martorii. „A fost un coșmar. Încă adunăm rămășițele trupurilor”, a declarat pentru AFP o femeie care a participat la înmormântările de marți.

Localnicii au povestit că printre victime se află și copii, iar identificarea morților este extrem de dificilă din cauza gravității exploziei.

Regiunea Sagaing - epicentrul rezistenței

Zona Sagaing, unde s-a produs atacul, este considerată unul dintre principalele fronturi ale războiului civil declanșat după lovitura de stat din 2021. Grupările locale de rezistență, reunite sub numele Forța de Apărare a Poporului (PDF), controlează o parte importantă din teritoriu și administrează zonele eliberate de sub controlul juntei militare.

Festivalul atacat avea și o componentă simbolică, fiind o formă de protest pașnic împotriva recrutării militare forțate și pentru eliberarea deținuților politici, inclusiv a lui Aung San Suu Kyi, liderul ales democratic, înlăturat și încarcerat de armată după puci.

Condamnări internaționale

Organizația Amnesty International a condamnat dur atacul, avertizând că folosirea parapantelor motorizate împotriva civililor arată o „tendință îngrijorătoare” în tacticile juntei militare.

„Comunitatea internațională, inclusiv ASEAN, trebuie să acționeze de urgență pentru a spori presiunea asupra regimului militar”, a transmis organizația într-un comunicat.

Alegeri contestate pe fundalul violențelor

Myanmar se pregătește să organizeze alegeri generale în decembrie, primele de la lovitura de stat din 2021. Totuși, opoziția și observatorii internaționali avertizează că scrutinul nu va fi nici liber, nici corect, în condițiile în care multe partide politice au fost deja interzise, iar represiunea asupra populației civile continuă să se intensifice.