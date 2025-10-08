Patru morți și mai mulți răniți după ce un imobil s-a prăbușit în centrul Madridului

Patru persoane au murit în Madrid, capitala Spaniei, după ce un imobil, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial marți, 7 octombrie. Printre victime se aflau muncitori din Mali, Guineea și Ecuador.

Corpurile a două persoane raportate ca dispărute au fost recuperate din dărâmăturile clădirii miercuri dimineața devreme, au anunțat serviciile de urgență din Madrid într-o postare pe X.

Salvatorii recuperaseră alte două corpuri cu puțin timp înainte de miezul nopții. scrie Deutsche Welle.

Cel puțin trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind tratată la spital pentru o fractură la picior. Un muncitor prezent pe şantier a estimat că „pot fi până la patruzeci de persoane în interior”.

„Am auzit o crăpătură la nivelul unei plăci, apoi totul s-a prăbuşit într-un nor de fum”, a povestit el pentru El País .

Pompierii, ajutaţi de câini de salvare, explorează locul în căutarea eventualelor victime care ar putea fi încă blocate.

Clădirea, abandonată de mult timp, era supusă unor lucrări importante de renovare pentru a fi transformată într-un hotel de patru stele.

Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, şi-a exprimat îngrijorarea. „Ne confruntăm cu prăbuşirea parţială a mai multor plăci într-o clădire în construcţie din strada Hileras. Unsprezece echipe de pompieri sunt mobilizate pentru a securiza locul şi a căuta persoanele dispărute, în coordonare cu Samur, poliţia din Madrid şi poliţia naţională”, a scris el pe reţelele sociale.

Angajaţii magazinelor din vecinătate au declarat agenţiei spaniole EFE că au auzit un „zgomot” urmat de un nor dens de praf şi de un „miros ciudat”.

„S-a auzit un zgomot enorm, geamurile s-au spart, era mult praf alb, nu se mai vedea nimic”, a povestit pentru AFP Milagros Garcia Benito, angajată într-un salon de coafură situat vizavi de clădirea afectată.