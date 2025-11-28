Bilanțul inundațiilor care au lovit Asia de Sud-Est s-a agravat vineri, depășind 300 de decese. Cel puțin 145 de oameni au murit în Thailanda, iar în Indonezia numărul victimelor a ajuns la 174, în timp ce alte zeci de persoane sunt date dispărute.

Pe insula indoneziană Sumatra, ploile torențiale și alunecările de teren au făcut ravagii. „Cel puțin 174 de persoane au murit și 80 sunt dispărute”, a declarat Suharyanto, șeful Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB). El a precizat că bilanțul ar putea crește, deoarece „unele zone sunt încă inaccesibile și ar putea avea victime”, relatează Agerpres.

Ferry Walintukan, purtătorul de cuvânt al poliției din Sumatra de Nord, a explicat că „prioritatea noastră rămâne evacuarea și acordarea de asistență. Sperăm ca vremea să se amelioreze pentru a putea trimite un elicopter la fața locului”, întrucât numeroase drumuri sunt impracticabile. La Medan, un fotograf AFP a constatat că apele viiturilor, de un maro tulbure, ajungeau până la șold.

Sudul Thailandei, grav afectat

În Thailanda, „numărul total al deceselor în provinciile din sud se ridică la 145”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Siripong Angkasakulkiat, menționând că peste 100 de persoane au murit doar în provincia Songkhla. Sudul țării este cel mai afectat, iar inundațiile i-au obligat pe locuitorii din Hat Yai să se izoleze pe acoperișuri, așteptând să fie salvați cu bărci.

Peste 100 de victime au fost înregistrate numai în provincia Songkhla, iar principala morgă care primește corpurile este supraaglomerată, a spus un reprezentant al spitalului local. Localnicii au povestit despre creșterea rapidă a apelor: „Apa a ajuns până la tavanul etajului al doilea”, a declarat Kamban Wongpanya, în vârstă de 67 de ani, salvată cu barca. În contextul inundațiilor, guvernul a anunțat suspendarea șefului districtului Hat Yai pentru că nu a răspuns corespunzător crizei.

Sezonul ploios agravat de schimbările climatice

Indonezia, Thailanda și Malaezia se confruntă în fiecare an cu inundații și alunecări de teren în sezonul ploios, de obicei din noiembrie până în aprilie. Anul acesta, ploile au fost exacerbate de o furtună tropicală care a traversat regiunea. Specialiștii avertizează că schimbările climatice amplifică intensitatea furtunilor, ducând la precipitații mai abundente, viituri și rafale de vânt mai puternice.

În Malaezia, inundațiile au afectat nordul statului Perlis, provocând moartea a doi oameni și distrugând infrastructura locală.