Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Atenționare de călătorie pentru Slovacia. Cod roșu de inundații și ninsori abundente anunțate în următoarele trei zile

Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care se află în Slovacia sau intenționează să călătorească în această țară că, în intervalul 26–28 noiembrie 2025, sunt prognozate fenomene meteo severe în regiunile centrale.

Cod roșu de inundații și ninsori abundente, în Slovacia. FOTO: Arhivă
Cod roșu de inundații și ninsori abundente, în Slovacia. FOTO: Arhivă

Conform informării transmise de MAE, Institutul Hidrometeorologic Slovac a emis un cod roșu de inundații pentru mai multe zone din centrul țării, între care Banská Bystrica, Zvolen, Veľký Krtíš și localitățile din jur. De asemenea, în zone precum Prievidza, Zlaté Moravce, Levice și Gelnica este valabil un cod portocaliu (nivel 2) pentru riscuri hidrologice ridicate.

În același timp, mai multe localități din regiunile Košice, Nitra și Banská Bystrica se află sub cod galben de ninsori, în special cele din zona montană. Pentru altitudinile mari, meteorologii slovaci au emis cod portocaliu de zăpadă abundentă.

Românii aflați în Slovacia pot cere sprijin consular apelând numerele Ambasadei României la Bratislava: +421 220 727 147 și +421 220 727 447 — apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și gestionate non-stop.

Pentru situații de urgență, este disponibil și numărul de telefon +421 902 411 268.

MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale pentru informații actualizate: bratislava.mae.ro, ec.europa.eu/consularprotection, meteoalarm.eu și mae.ro.

