search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Furtuna Claudia paralizează Anglia și Țara Galilor: sate sub ape, pene de curent și peste 90 de avertizări de inundații

0
0
Publicat:

Furtuna Claudia a adus cantități record de ploaie în Anglia și Țara Galilor, transformând străzi în râuri, inundând sute de locuințe și lăsând mii de oameni fără curent. Drumuri blocate, evacuări și avertizări de inundații rămân în vigoare, în timp ce meteorologii anunță că după ploile torențiale urmează o răcire bruscă, cu lapoviță și ninsoare în nordul și zonele înalte ale Regatului Unit.

Case inundate în Anglia FOTO: X
Case inundate în Anglia FOTO: X

O mașină de teren a fost abandonată în Birmingham după ce șoferul a încercat să traverseze un vad inundat pe râul Cole, în zona Hall Green. Geamurile sparte sugerează că ocupanții nu au putut deschide ușile din cauza torentului de apă.

Natural Resources Wales a emis patru avertizări severe de inundații sâmbătă dimineață, avertizând asupra unui „risc semnificativ pentru viață și perturbări majore ale comunității”.

Furtuna a afectat și sud-estul Irlandei, unde străzile din Portarlington, Laois și Offaly, au fost inundate, iar copacii doborâți au blocat drumuri. La Loughshinny, Dublin și Bray, Co Wicklow, spuma mării a fost aruncată pe țărm de vânt. ESB a raportat că mai puțin de 5.000 de case, ferme și afaceri au rămas fără curent, potrivit dailymail.

Meteorologii avertizează că odată ce ploile se vor opri, temperaturile vor scădea brusc. „Lucrurile încep să fie mai puțin furtunoase, puțin mai senine, dar va fi mult mai frig și, pe măsură ce intrăm în săptămâna viitoare, vom continua în această direcție”, a spus meteorologul Honor Criswick. UK Health Security Agency a emis o alertă pentru vreme rece în Midlands, nordul Angliei și Yorkshire, valabilă de luni până vineri.

Evenimente publice și traficul au fost afectate: aprinderea luminițelor de Crăciun a fost anulată în Birmingham și în satele din Warwickshire și South Yorkshire, iar un Winter Wonderland din Norwich și-a anulat lansarea.

Serviciile feroviare au fost perturbate, inclusiv un tren West Midlands Railway avariat după ce a lovit un copac căzut în Worcestershire.

În Monmouth, Țara Galilor, inundațiile „severe și răspândite” au izolat părți ale orașului.

Managerul de zonă al serviciului de pompieri, Matt Jones, a spus că situația rămâne dificilă din cauza apelor mari. 

„Acesta este un incident la scară largă, iar echipajele și partenerii noștri au lucrat neobosit pe parcursul nopții și până astăzi pentru a ajuta persoanele afectate. Îndemn publicul să evite complet zona Monmouth, acolo unde este posibil. Dacă vă aflați în pericol iminent cu amenințare la viață sau proprietate, sau aveți nevoie de asistență urgentă, sunați la 999.”, a transmis Matt Jones. 

În întreaga Anglie, furtuna a provocat haos pe drumuri, inundații și pene de curent, autoritățile sfătuind populația să respecte avertismentele și să evite zonele afectate.

Met Office, serviciul național de meteorologie al Marii Britanii, a înregistrat precipitații de 119,6 mm între ora 18:00 joi și sâmbătă dimineața la stația de ploaie Natural Resources Wales din Tafalog, Gwent.  

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Ce români trebuie să își schimbe buletinul. Aceștia riscă amenzi dacă nu iau măsuri la timp
gandul.ro
image
Sondaj CURS: Daniel Băluță, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt la egalitate
mediafax.ro
image
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Mesaj rușinos!”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Balconul închis fără autorizație: Ce amenzi riști și când poate fi cerută demolarea
playtech.ro
image
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Telenovela secolului”: doi internaționali au făcut schimb de iubite și acum fiecare e tatăl vitreg al copiilor celuilalt
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Bosnia: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor