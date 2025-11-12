Stare de urgenţă în câteva insule greceşti din nord estul Mării Egee, lovite de inundaţii. Apa a ajuns şi până la 1,3 m în unele oraşe

Furtuni violente, ploi torențiale și grindină de mari dimensiuni au lovit insulele grecești din nord-estul Mării Egee, provocând inundații severe. În Lesbos, apa a depășit un metru în unele zone, iar un pod istoric a fost serios avariat.

Ploi torențiale și furtuni cu grindină au lovit în ultimele 24 de ore insulele grecești din nord-estul Mării Egee, transformând străzile în râuri și lăsând în urmă pagube uriaşe.

Cea mai grav afectată a fost insula Lesbos, unde orașul Kalloni a fost practic acoperit de ape după ce râul Tsiknias a ieșit din matcă. În câteva ore, câmpia din jurul localității s-a transformat într-o mare de noroi, iar drumurile, casele și zeci de magazine au fost complet inundate.

Potrivit autorităților locale, în unele puncte nivelul apei a ajuns la 1,3 metri, iar pompierii au lucrat ore în șir pentru a evacua locuitorii și pentru a scoate apa din clădiri.

„A fost un dezastru neașteptat – râurile s-au umflat în câteva minute, totul a fost acoperit de noroi”, a declarat un oficial local pentru presa elenă.

Datele oficiale arată că, în intervalul scurt de ploaie, s-au înregistrat peste 110 milimetri de precipitații, suficiente pentru a provoca inundații de grad ridicat de pericol.

Efectele au fost amplificate de aluviunile care au blocat un pod aflat în apropierea orașului. Podul istoric Kremastis, una dintre emblemele regiunii, a fost avariat după ce un container uriaș, adus de torenți, a lovit structura de piatră.

Pe insula Samos, o furtună violentă, însoțită de grindină, a provocat, de asemenea, pagube materiale însemnate. Case, drumuri și plantații de măslini au fost afectate, în plin sezon de recoltare.

Autoritățile au anunțat închiderea școlilor din vestul insulei Lesbos, iar localnicii cer sprijin financiar urgent pentru repararea infrastructurii și ajutorarea fermierilor ale căror culturi au fost compromise.

Guvernul elen a declarat stare de urgenţă pentru zonele afectate şi a promis o evaluare rapidă a pagubelor și acordarea unor ajutoare, în timp ce meteorologii avertizează că astfel de fenomene vor deveni tot mai frecvente.

Experții în climă atrag atenția că Grecia se confruntă cu o creștere vizibilă a numărului de evenimente meteo extreme, cauzate de încălzirea globală și dezechilibrul climatic din bazinul Mediteranei.