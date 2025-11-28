search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Alerte de inundaţii puternice în Bulgaria. Râurile s-au revărsat în sud-estul țării

Publicat:
Ultima actualizare:

Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații în mai multe localități din Bulgaria. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în oraşul Sandanski. Precipitațiile vor continua în weekend.

Imaginile difuzate joi pe pagina de YouTube h/r channel arată cât de gravă este situația în Sandanski.

Apele s-au revărsat în mai multe zone. FOTO captură YouTube h/r Channel
Apele s-au revărsat în mai multe zone. FOTO captură YouTube h/r Channel

Autoritățile oraşului Sandanski au declarat starea de urgenţă și au emis  joi o alertă Cod roşu de intemperii în provincie, iar alertele meteo sunt menţinute vineri în sud-vestul țării, potrivit scrie News.ro, citând Euronews.

 Perturbări ale traficului rutier și în rețeaua electrică

În întreaga provincie Blagoevgrad, râurile s-au revărsat, fiind afectate două municipalităţi.

Circulaţia a fost perturbată pe mai multe axe rutiere.

Joi au avut loc și alunecări de teren. Problemele apărute au fost soluționate rapid de către autorităţi.

Pompierii bulgari au intervenit în numeroase locuinţe inundate. Reţeaua de electricitate a fost puternic perturbată în ultimele zile.

Se anunță un weekend cu ploi torențiale

Ploile torenţiale care au început miercuri în Bulgaria vor continua tot weekendul.

Meteorologii au anunțat precipitaţii de 65 de litri pe metrul pătrat.

Regiunea afectată de Codul roșu se învecinează cu Grecia, în care au avut loc, de asemenea, inundaţii puternice în această săptămână.

 Amintim că Bulgaria s-a confruntat cu inundații puternice și în octombrie. Mai multe zone au fost atunci sub Cod roșu de furtuni.

image
Europa

