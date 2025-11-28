Risc de inundaţii în mai multe judeţe în acest weekend. Harta zonelor sub cod portocaliu şi galben

În mai multe judeţe din ţară există, în următoarele două zile, risc de inundaţii, potrivit unor avertizări emise cu puţin timp în urmă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis vineri, 28 noiembrie, două avertizări hidrologice care vizează o bună parte din țară. Astfel, județul Prahova intră sub cod portocaliu de inundații până duminică la prânz, în timp ce pentru alte câteva județe a fost emis cod galben pentru aceeași perioadă.

Specialiștii atrag atenția că se vor înregistra creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor râurilor, scurgeri importante pe versanți și posibile viituri rapide pe cursurile de apă mici, existând inclusiv probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

În acest context, hidrologii subliniază că fenomene potențial periculoase se pot manifesta pe o perioadă extinsă, în zonele vizate.

Cod galben

„În intervalul 28.11.2025 ora 12:00 – 30.11.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Tărlung – afluent al râului Râul Negru (judeţele: Braşov și Covasna), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)”, avertizează INHGA.

Cod portocaliu

„În intervalul 29.11.2025 ora 06:00 – 30.11.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, Cricovul Sărat (afluenţi ai râului Prahova) – judeţul Prahova”, au mai anunţat specialiştii, subliniind că „fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate”.

Recomandări

Populația este îndemnată să urmărească permanent evoluția vremii și să respecte instrucțiunile autorităților locale, acolo unde este nevoie de intervenţia acestora.

De asemenea, hidrologii recomandă evitarea zonelor expuse riscului de viituri, a traversărilor prin vaduri sau peste poduri improvizate, precum și protejarea locuințelor și bunurilor situate în apropierea cursurilor de apă.

Oamenii sunt sfătuiți să consulte doar surse oficiale pentru informații actualizate privind evoluția situației hidrologice.