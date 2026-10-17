Argentina datorează FMI 56,8 miliarde de dolari, de aproape patru ori mai mult decât Ucraina. Ce țări completează clasamentul celor mai mari datornici

Argentina este de departe țara cu cele mai mari credite restante către Fondul Monetar Internațional (FMI), cu un sold de 56,8 miliarde de dolari, de aproape patru ori mai mare decât cel al Ucrainei, aflată pe locul al doilea. Pakistanul, Egiptul și Ecuadorul completează primele cinci poziții ale clasamentului realizat pe baza datelor oficiale ale instituției financiare internaționale, disponibile la începutul lunii octombrie 2026.

Argentina datorează FMI 56,8 miliarde de dolari Foto: arhivă

Clasamentul evidențiază diferențele dintre statele care apelează la finanțarea FMI pentru a-și gestiona dezechilibrele economice. În timp ce Argentina se confruntă de decenii cu episoade repetate de criză financiară, Ucraina are nevoi importante de finanțare în contextul războiului, iar alte economii din clasament încearcă să își stabilizeze finanțele și să își acopere necesarul de finanțare externă.

Argentina are de aproape patru ori mai multe credite restante decât Ucraina

Argentina ocupă primul loc în clasament, cu credite restante către FMI de 56,8 miliarde de dolari. Soldul depășește suma cumulată a creditelor restante ale următoarelor șase țări din clasamentul realizat de Visual Capitalist

Pe locul al doilea se află Ucraina, cu 14,4 miliarde de dolari, urmată de Pakistan, cu 10,8 miliarde de dolari, Egipt, cu 10,6 miliarde de dolari, și Ecuador, cu 9,4 miliarde de dolari.

Topul primilor zece debitori către FMI este completat de Coasta de Fildeș, cu 5,6 miliarde de dolari, Ghana, cu 4 miliarde de dolari, Bangladesh, cu 3,9 miliarde de dolari, Kenya, cu 3,8 miliarde de dolari, și Republica Democrată Congo, cu 3,3 miliarde de dolari.

Datoria Argentinei reprezintă 8,2% din PIB

Raportarea creditelor restante la dimensiunea economiei oferă o altă perspectivă asupra clasamentului. Potrivit datelor prezentate de Visual Capitalist, soldul creditelor Argentinei către FMI echivalează cu 8,2% din produsul intern brut (PIB) estimat pentru 2026.

În cazul Ucrainei, raportul este de 6,4%, iar pentru Ecuador ajunge la 6,8%. Aceste ponderi arată că finanțarea FMI reprezintă o componentă importantă a resurselor financiare pentru economiile respective.

Deși Pakistanul și Egiptul au solduri ale creditelor restante de peste 10 miliarde de dolari, acestea reprezintă 2,4%, respectiv 2,5% din PIB-ul estimat pentru 2026. În cazul Coastei de Fildeș, ponderea este de 5%, iar în Ghana, de 3,4%.

De ce împrumută Argentina atât de mult de la FMI

Poziția Argentinei în clasament este legată de o istorie îndelungată de crize valutare, inflație ridicată și dificultăți în accesarea finanțării de pe piețele internaționale.

În 2018, țara a obținut un acord de finanțare de aproximativ 57 de miliarde de dolari cu FMI, în contextul unei crize valutare. Ulterior, în 2022, instituția a aprobat un nou program de sprijin financiar.

În aprilie 2025, FMI a aprobat un nou acord pentru Argentina, în valoare de 20 de miliarde de dolari, din care 12 miliarde au fost prevăzute pentru o primă tranșă. Programul urmărea stabilizarea economiei, refacerea rezervelor valutare și recâștigarea încrederii investitorilor.

Împrumuturile acordate de FMI sunt însoțite, de regulă, de programe economice și de condiții menite să corecteze dezechilibrele financiare. Pentru statele beneficiare, finanțarea poate asigura accesul la resurse externe într-o perioadă dificilă, însă rambursarea creditelor și îndeplinirea angajamentelor asumate rămân provocări importante.

Ucraina, Pakistan și Egipt, între nevoile de finanțare și stabilizarea economiei

Ucraina ocupă locul al doilea, cu 14,4 miliarde de dolari în credite restante către FMI. Necesitățile sale de finanțare sunt influențate de război, de presiunile asupra bugetului public și de nevoia de a menține funcționarea instituțiilor statului și a serviciilor esențiale.

Pakistanul, cu 10,8 miliarde de dolari, și Egiptul, cu 10,6 miliarde de dolari, se află la mică distanță unul de celălalt în clasament. Ambele țări au apelat la sprijinul instituției în contextul unor presiuni asupra economiei și finanțelor externe.

Ecuadorul completează primele cinci poziții, cu 9,4 miliarde de dolari. Raportat la PIB, acesta are una dintre cele mai ridicate ponderi ale creditelor restante din clasament, de 6,8%, după Argentina.

În total, primele cinci țări au credite restante către FMI de 102,1 miliarde de dolari, Argentina reprezentând mai mult de jumătate din această sumă.