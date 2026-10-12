Prințul moștenitor voia investiții și turism, nu război. Cum a fost tras Riadul înapoi în Yemen. Unde au greșit saudiții?

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman voia să-și transforme regatul într-un magnet pentru investiții și turism. Acum, dronele și rachetele lansate din Yemen lovesc orașe saudite, iar experții vorbesc despre erori de evaluare ale Riadului.

Mohammed bin Salman și Donald Trump/FOTO:EPA/EFE

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman voia să-și facă regatul un magnet pentru investiții, turism și pentru cele mai mari evenimente sportive din lume. Acum, drone și rachete lansate din Yemen lovesc orașe saudite și trag regatul tot mai adânc în turbulențele regionale pe care spera să le lase în urmă, relatează CNN.

Războiul civil din Yemen a izbucnit din nou în această vară și s-a intensificat semnificativ luna trecută, după ani de relativă acalmie. De 11 ani, Arabia Saudită încearcă să țină conflictul de la granița sa sudică sub control, prin forță militară și diplomație: la început a purtat război cu gruparea houthi, aliată cu Iranul, apoi a purtat negocieri de pace cu ea și a reluat dialogul diplomatic cu sprijinitorul acesteia, Iranul.

În ciuda acestor eforturi, o serie de calcule greșite a lăsat Riadul expus unui nou conflict în Yemen, spun experții. Arabia Saudită și-a încheiat spre sfârșitul anului trecut parteneriatul de lungă durată cu Emiratele Arabe Unite, din cauza sprijinului acordat de acestea unei forțe rivale din Yemen. Riadul a judecat greșit și disponibilitatea președintelui Donald Trump de a-l sprijini, dacă ar fi avut nevoie, și s-a străduit să organizeze facțiunile armate dezbinate care luptă împotriva houthilor.

Acum, Riadul încearcă să-și recapete echilibrul, sprijinindu-și partenerii yemeniți într-o nouă campanie împotriva houthilor, numită „Zorii Yemenului”.

Ambițiile prințului Mohammed de a-și transforma regatul s-au lovit de mai multe obstacole încă de când a ajuns la putere, în urmă cu mai bine de un deceniu. Astăzi ele sunt puse la încercare și mai tare: atacurile pe mai multe fronturi asupra infrastructurii petroliere reduc exporturile, proiecte importante sunt anulate, iar regatul este atras într-un război fără ieșire clară.

Cel puțin trei persoane, printre care un pilot saudit, au fost ucise în această săptămână, după ce forțele houthi au lovit mai multe aeroporturi din regat, potrivit Arabiei Saudite. Turbulențele din regiune au dus anul acesta la suspendarea unor festivaluri de film, gale de premii și concerte cu vedete. Între timp, conferința financiară emblematică a regatului, la care sunt așteptați oameni de afaceri de prim rang la sfârșitul lunii octombrie, este pusă sub presiune de atacuri.

„Aveau nevoie doar ca războiul să rămână cât mai departe de ei, iar houthii să nu le perturbe planurile de transformare”, a declarat pentru CNN Michael Ratney, fost ambasador al SUA în Arabia Saudită. „Acum se trezesc în mijlocul lui.”

O retragere grăbită a Emiratelor

Atunci când avioane de luptă saudite au lovit anul trecut un transport de vehicule militare trimis în Yemen de Emirate, alianța de un deceniu dintre cele două state, care luptau împotriva influenței Iranului în Yemen, s-a rupt. Regatul a rămas să facă față singur crizei, după ce Abu Dhabi și-a retras forțele. Ruptura a șocat regiunea. Arabia Saudită a lansat o campanie mediatică rară împotriva vecinului său, acuzându-l că alimentează instabilitatea în Sudan și Yemen. Comentatori saudiți au prezentat public Emiratele drept un frate mai mic care se răzvrătește împotriva unuia mai înțelept.

Arabia Saudită este „capul și corpul” pe care se sprijină stabilitatea regională, scria în ianuarie cunoscutul jurnalist saudit Dawood Al-Shirian. „Dacă (Arabia Saudită) se împiedică, întregul sistem este perturbat, iar Golful se destramă.”

În timp ce Riadul își afirma dominația în Golf, situația din Yemen s-a schimbat. Armistițiul de patru ani cu houthii era deja fragil, iar retragerea rapidă a Emiratelor, cerută de Riad, a lăsat mii de luptători, care își petrecuseră un deceniu sub comanda Abu Dhabi, debusolați de strategia Riadului.

Luptătorii aliați cu Emiratele spun că plecarea Abu Dhabi a lăsat un vid de putere pe care saudiții nu l-au umplut.

„Nu a existat o tranziție adecvată când au plecat emiratezii”, a spus pentru CNN un oficial din sudul Yemenului, care a cerut anonimat. „A fost înspăimântător cât de diferite au devenit lucrurile. Comanda și controlul emiratezilor erau foarte eficiente, iar saudiții nu au înlocuit această eficiență.”

CNN a cerut guvernului saudit un comentariu privind întrebarea dacă forțele care luptă pe teren împotriva houthilor au primit suficient sprijin și dacă a existat o tranziție adecvată.

Lipsa de pregătire

La opt săptămâni după retragerea Emiratelor, SUA și Israelul au lansat un război împotriva Iranului, în care a fost ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Aceste mișcări au declanșat un conflict care a aruncat regiunea într-o turbulență fără precedent și i-a pus pe aliații Washingtonului, inclusiv Arabia Saudită, în vizorul Iranului.

Momentul a fost nefericit pentru Arabia Saudită, spun mai mulți experți. După ce se confruntase cu mișcarea separatistă din Yemen susținută de Emirate, SUA și Israelul au declanșat un război regional. Iar în ciuda anilor de eforturi pentru a preveni un război în Yemen, presiunea exercitată de Trump asupra Iranului era de așteptat să provoace, până la urmă, o ofensivă a houthilor asupra regatului.

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„Saudiții au fost nevoiți să răspundă după ce au fost atacați pe teritoriul lor de o forță inamică... deci urma să existe oricum un răspuns”, a spus Ratney.

Chiar și când rachete iraniene loveau regatul dinspre est, atenția saudită era îndreptată spre sud. Houthii, aflați încă oficial în armistițiu cu Riadul, păreau reticenți să-și ajute partenerii iranieni. Teheranul i-a atras în schimb pe saudiți în conflict.

În iulie, Iranul a trimis un avion comercial pentru a duce o delegație houthi la funeraliile lui Khamenei de la Teheran, sfidând blocada aeriană saudită asupra Yemenului. Riadul a lovit aeroportul din Sanaa, controlat de houthi, pentru a împiedica aterizarea avionului. Gruparea a ripostat declarând armistițiul încheiat și anunțând o blocadă navală asupra navelor saudite. A început, de asemenea, o ofensivă fulger pe coasta Yemenului, cucerind teritorii strategice la strâmtoarea Bab al-Mandeb, în cea mai mare escaladare din 2022.

Houthii au atacat instalații și conducte petroliere saudite, perturbând aprovizionarea cu țiței și făcând prețurile să crească puternic. Forțele saudite au răspuns cu sute de lovituri aeriene.

„Saudiții au făcut mai multe greșeli și au înregistrat eșecuri”, a declarat pentru CNN Ahmed Nagi, analist senior pentru Yemen la think tank-ul International Crisis Group. El a observat că Riadul nu se pregătise pentru o ofensivă a houthilor și că nu avea coordonare cu forțele yemenite aliate pe care le moștenise de la Emirate.

„Zonele pe care le-au pierdut au creat probleme de moral în rândul aliaților lor, iar acum este o mare provocare pentru saudiți, pentru că houthii au armament mai avansat, care a reușit să ajungă în mai multe orașe din Arabia Saudită”, a spus el.

Un Trump „imprevizibil”

O altă greșeală de calcul a Arabiei Saudite a fost, spun experții, că s-a bazat pe sprijinul american continuu. Deși a semnat anul trecut un nou pact de apărare cu Washingtonul și a fost desemnată de SUA aliat major non-NATO, Riadul este dezamăgit de ceea ce consideră un angajament american tot mai slab față de securitatea sa.

Prințul Mohammed a vorbit de două ori cu Trump luna trecută, îndemnându-l să lovească houthii, au declarat surse pentru CNN la acea vreme, dar Trump a refuzat să intervină. Washingtonul s-a întâlnit în schimb cu houthii în Oman, încercând să-și protejeze propriul armistițiu cu grupul. Houthii au precizat că războiul lor este doar cu Arabia Saudită, ceea ce permite navelor americane să traverseze liber Marea Roșie.

Pentru o armată care și-a construit „întreaga viziune asupra lumii” pe parteneriatul cu SUA, saudiții își dau seama cât de imprevizibil este Trump, a spus Ratney.

„Niciodată nu a fost conceptul sau structura armatei lor să poarte singuri aceste războaie”, a spus el. „Sub o președinție americană normală, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, ne-am fi ajutat partenerul, printr-un proces rațional și chibzuit.

Acum nu mai avem acest proces, iar totul se reduce la: ce crede Trump? Iar saudiții probabil se simt expuși ca urmare”, a adăugat el.

De atunci, Arabia Saudită s-a uitat în altă parte. Luna trecută, prințul Mohammed a zburat în Egipt pentru a se întâlni cu președintele Abdel Fattah el-Sisi, apoi, peste câteva săptămâni, l-a invitat la Riad pe vicepreședintele Emiratelor, șeicul Mansour bin Zayed, pentru a discuta evoluțiile regionale. Franța a convenit să trimită resurse de apărare, inclusiv personal militar. Marea Britanie a spus că va trimite o aeronavă pentru realimentarea avioanelor saudite. Peste 100 de consilieri militari americani se află pe teren, oferind sprijin în materie de informații și de ochire, în cadrul unui comandament comun nou înființat.

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Luni, Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au convenit, după o reuniune de urgență la Riad, să „activeze măsuri de descurajare colectivă” în baza Acordului de apărare comună de la Mecca. Pactul, înființat la începutul acestui an, are rolul de a coordona cooperarea în domeniul apărării și securității între cele trei state. Forțe loiale Emiratelor par să participe și ele la ofensivă, semn al unei dezghețări cel puțin parțiale între regat și Emirate.

O soluție regională

Experții avertizează însă că sprijinul extern și succesele inițiale ale guvernului yemenit susținut de saudiți nu vor rezolva conflictul. Luptele interne între facțiuni rămân frecvente și nu există încă o finalitate politică clară.

O ofensivă susținută împotriva forțelor sprijinite de Iran ar cere, spun analiștii, organizare, sprijin regional, finanțare și logistică pe care actuala coaliție nu a arătat încă că le poate susține.

„Trebuie să-și unifice centrele de comandă, trebuie să rezolve problemele dintre diferitele facțiuni din cadrul grupului”, a spus pentru Becky Anderson, de la CNN, Hisham Al Omeisy, consilier senior pentru Yemen la Institutul European pentru Pace. „Câștigurile teritoriale ar însemna nimic dacă guvernul yemenit (susținut de saudiți) nu poate păstra controlul asupra acestor zone.”

Mulți experți au spus însă că luptele din Yemen sunt legate de războiul american din Iran și că, atâta timp cât conflictul dintre Washington și Teheran continuă, iranienii vor avea un puternic stimulent să-i lase pe houthi să perturbe Arabia Saudită.

Statele din Golf ar putea obține o soluție diplomatică separată cu Iranul, spun analiștii, sau și-ar putea intensifica loviturile militare pentru a elimina conducerea houthi.

„Niciunul dintre aceste scenarii nu rezolvă conflictul din Yemen pe termen scurt”, a spus Ratney. „Saudiții vor trebui să găsească o cale imperfectă înainte”.