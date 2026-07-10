Video Ali Khamenei a fost înmormântat în cel mai sfânt loc al Iranului. Succesorul său nu și-a făcut apariția

Trupul liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost înhumat la Mashhad (nord-estul Iranului), în cel mai sfânt loc al ţării, moscheea Imamului Reza, a anunţat presa de stat vineri dimineaţă.

Înhumarea a avut loc după o săptămână de procesiuni funerare în masă, adunări şi ceremonii de doliu, care au coincis cu o reizbucnire a conflictului cu Statele Unite, după săptămânile de armistiţiu în războiul care durează de patru luni.

Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri ale războiului lansat de Statele Unite şi Israel la 28 februarie. SUA şi Iran au convenit un armistiţiu luna trecută, potrivit Agerpres.

Trupul lui Khamenei a fost transportat cu un camion pe străzile aglomerate din Mashhad, spre cupola aurită şi minaretele moscheii, însoţit, de o parte şi de alta, de clerici cu turbane albe.

Înhumarea a fost punctul culminant al unei săptămâni de evenimente funerare atât în Iran cât şi în Irak, la care liderii clericali ai Republicii Islamice au încurajat să participe mulţimi uriaşe, într-un efort de a etala puterea şi fervoarea ideologică a statului teocratic.

Deşi a supravieţuit campaniei militare de mai multe luni a Statelor Unite şi Israelului, Iranul se confruntă cu provocări interne uriaşe, iar moştenirea conducerii de 37 de ani a lui Khamenei este aprig disputată.

Locul în care se află Mojtaba Khamenei - proclamat lider suprem de către o adunare a clericilor la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său - a rămas un mister pentru iranieni. El nu a mai apărut în public de la începutul războiului şi, deşi a transmis declaraţii scrise, nu a fost publicată nicio imagine, înregistrare video sau audio cu acesta.

Succesorul lui Ali Khamenei, rănit grav

Mojtaba Khamenei a suferit răni debilitante în atacul care i-a ucis tatăl, faţa i-a fost desfigurată şi a fost grav rănit la membre. Surse de rang înalt de la Teheran au declarat că el se recuperează, dar încă nu se simte suficient de bine pentru a gestiona apariţii publice.

Serviciile de securitate ale statului încearcă, de asemenea, să îi limiteze expunerea în cazul unor noi atacuri americane.

În timp ce mulţimea se aduna la Mashhad în aşteptarea cortegiului, se scandau sloganuri cerând răzbunare pe preşedintele american Donald Trump pentru uciderea liderului suprem.

”Jur pe sângele liderului suprem, Trump, te vom ucide!”, au strigat ei, în timp ce femeile ţineau pancarte pe care scria ”Omorâţi-l pe Trump”.

Un elicopter a preluat sicriul pe ultima porţiune a traseului, întrucât camionul nu putea înainta prin mulţime.

Fiul cel mare al lui Khamenei, Mostafa, a rostit rugăciunea funerară, iar bărbaţi îndoliaţi au purtat sicriul, pictat în culorile drapelului iranian - roşu, alb şi verde -, în interiorul altarului.

Mulţi dintre cei adunaţi înăuntru ţineau lumânări, îşi întindeau braţele spre sicriu şi plângeau, a arătat o înregistrare video.

Agenţia oficială de ştiri IRNA a relatat vineri dimineaţă că înmormântările lui Khamenei şi ale celor patru membri ai familiei sale ucişi alături de el s-au încheiat.

Imamul Reza a fost una dintre cele mai sfinte figuri ale islamului şiit, iar complexul altarului din Mashhad, oraşul natal al lui Khamenei, este centru de pelerinaj. Rămăşiţele lui Khamenei au fost purtate în ultimele zile prin Teheran, prin centrul clerical musulman şiit Qom şi oraşele-sanctuare irakiene Najaf şi Karbala, iar, de fiecare dată, mulţimi uriaşe au umplut străzile.

Martiriul ocupă un loc central în teologia şiită, iar moartea lui Khamenei, ucis de către duşmanii străini, contribuie la o tradiţie religioasă şi politică profund înrădăcinată în Republica islamică.

Funeraliile au avut loc într-un moment critic pentru Iran, la câteva luni după ultima serie de proteste la nivel naţional, declanşate de furia faţă de economia afectată de sancţiuni, şi înăbuşite de forţele de securitate.

Analiştii consideră că Iranul a ieşit întărit strategic din războiul cu SUA, păstrându-şi intactă influenţa asupra Strâmtorii Ormuz, dar a suferit daune pe scara largă care se adaugă problemelor economice interne.

Ali Khamenei a fost numit lider suprem în 1989, la un deceniu după revoluţia islamică, iar de-a lungul deceniilor a consolidat puterea politică, economică şi militară a funcţiei sale. Acest efort, care a marginalizat din ce în ce mai mult preşedintele ales şi parlamentul, a fost condus în concert cu Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, a cărui influenţă a crescut constant.

Mojtaba Khamenei a fost numit cu sprijinul Corpul Gardienilor, văzut acum ca forţa dominantă în gândirea politică şi strategică iraniană.