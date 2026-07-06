A început procesiunea funerară a fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, la Teheran, iar autoritățile au mobilizat forțe suplimentare pentru a evita repetarea haosului de la funeraliile predecesorului său, Ruhollah Khomeini, din 1989.

UPDATE 11:57 Iranienii ard steaguri ale SUA și Marii Britanii

Participanții la procesiunea funerară organizată la Teheran pentru fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, au incendiat steaguri ale Statelor Unite și Marii Britanii. Alți oameni din mulțime purtau bannere, inclusiv unul pe care scria „Va curge sânge”, alături de imaginea președintelui Trump, potrivit Reuters.

Potrivit Al Jazeera, după ce sicriul a fost depus timp de două zile la complexul religios Grand Mosalla din Teheran, trupul lui Khamenei, ucis în prima zi a războiului dintre SUA, Israel și Iran, a fost purtat luni prin capitală, fiind însoțit de mulțimi de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu

Autoritățile încearcă să evite repetarea haosului de la funeraliile fostului lider suprem, Ruhollah Khomeini, din 1989, la care, potrivit agenției de stat IRNA, au participat aproximativ 10 milioane de persoane.

În timpul acelei ceremonii, busculadele din mulțime s-au soldat cu peste 10 morți și mai mult de 10.000 de răniți.

Duminică, mii de persoane s-au adunat la Grand Mosalla pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Khamenei și celor patru membri ai familiei sale, uciși împreună cu el în atacurile aeriene asupra biroului său din Teheran, pe 28 februarie.

Procesiunea de luni va fi urmată de ceremonii similare marți în orașul sfânt Qom, miercuri în orașele sfinte irakiene Najaf și Karbala, iar înmormântarea lui Khamenei va avea loc joi, în orașul său natal, Mashhad, din nord-estul Iranului.

La funeraliile de duminică, un cetățean a cerut public uciderea președintelui american Donald Trump, ca răzbunare pentru moartea liderului iranian. La ceremonie, participanții au scandat, de asemenea, sloganuri care îndemnau la asasinarea liderului american.

Mohammed Rasouli, un poet cunoscut pentru susținerea regimului iranian, a lansat apelul în timpul discursului susținut la funeralii.

„De ce nu ar trebui să-l omorâm noi pe cel care l-a ucis pe imamul meu și pe liderul meu? Ar fi o rușine pentru noi dacă nu i-am ucide călăul”, a declarat Rasouli.

La ceremonie au fost afișate bannere și postere cu mesaje care îndemnau la asasinarea lui Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

În timpul discursului, poetul i-a îndemnat pe cei prezenți să scandeze „Moarte Americii”, „Moarte Israelului” și „Uciderea lui Trump e datoria noastră”, apelurile fiind întâmpinate cu aplauze. Ulterior, acesta a întrebat mulțimea: „De ce este cel mai josnic om încă în viață?”.

În luna ianuarie, Donald Trump declara că a dat „instrucțiuni ferme” ca Iranul să fie „ras de pe fața Pământului” dacă regimul de la Teheran ar încerca să îl asasineze.