 Ariana Grande, revoltată după ce echipa lui Trump i-a folosit muzica într-un videoclip. Mesajul artistei, șters de oamenii președintelui | adevarul.ro
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Ariana Grande, revoltată după ce echipa lui Trump i-a folosit muzica într-un videoclip. Mesajul artistei, șters de oamenii președintelui

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Artista Ariana Grande l-a criticat joi, 20 august, pe președintele SUA, Donald Trump, după ce echipa sa a folosit una dintre melodiile artistei într-un videoclip publicat pe TikTok, în care a transmis un mesaj împotriva persoanelor transgender.

Ariana Grande/FOTO: Getty Images
Ariana Grande/FOTO: Getty Images

„Eu și adevărul meu stăm în tăcere... Bărbații nu pot avea copii și nu ar trebui să participe niciodată la competițiile sportive feminine”, este mesajul din videoclipul publicat pe contul oficial al președintelui SUA.

Melodia folosită este „We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”, lansată în 2024.

„Nu-mi mai folosiți niciodată muzica. De asemenea, adevărul vostru este fals”, i-a comentat starul.

Ulterior, comentariul ei a fost șters, lucru semnalat de mai mulți utilizatori, care au publicat capturi de ecran cu mesajul acesteia.

Comentariul Arianei Grande de pe TikTok, care ulterior a fost șters/FOTO: X @OunkaOnX
Comentariul Arianei Grande de pe TikTok, care ulterior a fost șters/FOTO: X @OunkaOnX

Alți artiști care s-au confruntat cu Trump din cauza folosirii pieselor

Și melodiile lui Taylor Swift au fost folosite în videoclipurile președintelui SUA. Unele dintre piesele artistei au fost ulterior eliminate din materialele publicate pe rețelele sociale de echipa lui Donald Trump și de Casa Albă.

Swift nu a mai vorbit recent despre Trump, deși în 2024 a susținut-o pe rivala sa democrată, pe atunci vicepreședinta Kamala Harris.

Trump, a criticat-o în repetate rânduri pe cântăreață. După ce ea și-a exprimat sprijinul pentru Harris, Donald Trump a scris, un mesaj furibund pe rețelele sociale: „O URĂSC PE TAYLOR SWIFT”.

Într-un alt mesaj, Trump a reiterat sentimentele față de celebra cântăreață: „A observat cineva că, de când am spus «O URĂSC PE TAYLOR SWIFT», ea nu mai este «SEXY»?”

Zeci de artiști, între care Sabrina Carpenter, dar și Ariana Grande, au cerut administrației Trump să nu le folosească melodiile.

La rândul său, trupa Radiohead a cerut Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite, sau ICE, să elimine un videoclip în care au folosit celebra piesă „Let Down”, scrie Variety.

Un purtător de cuvânt al Radiohead a precizat că „este de la sine înțeles că acest lucru s-a făcut fără permisiunea trupei” și a transmis declarația formației:

„Cerem amatorilor care administrează contul de social media al ICE să-l elimine. Nu este amuzant, această piesă înseamnă mult pentru noi și pentru alte persoane și nu aveți dreptul să o folosiți fără să luptăm împotriva acestui lucru. De asemenea, duceți-vă dracului... Radiohead”, a transmis trupa.

O versiune corală a piesei „Let Down” a fost folosită într-un videoclip al ICE care prezintă victime ale unor acte de violență atribuite de agenție imigranților ilegali. Materialul susține că aceștia au „violat și ucis” cetățeni americani.

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