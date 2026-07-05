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Mulțimea de la funeraliile lui Ali Khamenei a cerut asasinarea lui Trump. Sloganuri împotriva SUA și Israelului

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Un participant la funeraliile de stat ale ayatolahului Ali Khamenei, desfășurate în aceste zile în Iran, a cerut public uciderea președintelui american Donald Trump, ca răzbunare pentru moartea liderului iranian.  La ceremonie, participanții au scandat, de asemenea, sloganuri care îndemnau la asasinarea liderului american.

Funeraliile fostului lider suprem al Iranului Ali Khamenei FOTO: X
Funeraliile fostului lider suprem al Iranului Ali Khamenei FOTO: X

Mohammed Rasouli, un poet cunoscut pentru susținerea regimului iranian, a lansat apelul în timpul discursului susținut la funeralii, relatează Euronews.

„De ce nu ar trebui să-l omorâm noi pe cel care l-a ucis pe imamul meu și pe liderul meu? Ar fi o rușine pentru noi dacă nu i-am ucide călăul”, a declarat Rasouli.

La ceremonie au fost afișate bannere și postere cu mesaje care îndemnau la asasinarea lui Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

În timpul discursului, poetul i-a îndemnat pe cei prezenți să scandeze „Moarte Americii”, „Moarte Israelului” și „Uciderea lui Trump e datoria noastră”, apelurile fiind întâmpinate cu aplauze. Ulterior, acesta a întrebat mulțimea: „De ce este cel mai josnic om încă în viață?”.

În luna ianuarie, Donald Trump declara că a dat „instrucțiuni ferme” ca Iranul să fie „ras de pe fața Pământului” dacă regimul de la Teheran ar încerca să îl asasineze.

Conform relatărilor din presa internațională, în cea de-a doua zi a funeraliilor lui Ali Khamenei s-a adunat un număr mai mare de participanți decât în ziua precedentă.

În timpul ceremoniei a fost arborat deasupra domului Mosalla din Teheran un steag roșu inscripționat cu mesajul „O, răzbunători ai lui Hussein”, simbol asociat în tradiția șiită cu dorința de răzbunare pentru moartea lui Hussein ibn Ali și cu ideea de martiriu religios.

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