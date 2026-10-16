 Adevăr rostit de Trump dintr-o eroare sau mesaj strategic? „Crimeea este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei” | adevarul.ro
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Adevăr rostit de Trump dintr-o eroare sau mesaj strategic? „Crimeea este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”

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Președintele american Donald Trump a făcut afirmații surprinzătoare în timpul unui interviu. Crimeea este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei, a spus Trump despre peninsula ocupată de ruși. Totodată, Trump a descris Crimeea drept o zonă înconjurată de ocean.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: AFP

Președintele american Donald Trump a vorbit în timpul unui interviu despre Crimeea. El a descris peninsula drept „cea mai valoroasă parte a Ucrainei”. Asta deși teritoriul este ocupat de ruși încă din 2014. În plus, Trump a spus că peninsula este înconjurată de ocean.

„Crimeea este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei. Marea Neagră. Un ocean pe patru laturi. O bucată de pământ absolut superb”, a declarat președintele SUA într-un interviu.

Crimeea este o peninsulă înconjurată de Marea Neagră și de Marea Azov. Rușii susțin că peninsula le aparține și încearcă să obțină recunoaștere internațională pentru apartenența teritoriului la Rusia.

Un referendum controversat, considerat ilegal de comunitatea internațională, inclusiv de ONU, UE, NATO, a fost utilizat de Moscova pentru a justifica anexarea oficială.

Eroare sau semnal în timp ce relațiile Trump-Zelenski sunt la pământ

Probabil, declarațiile despre Crimeea reprezintă o eroare a președintelui american. Acestea au fost făcute în timp ce relațiile lui Trump cu președintele ucrainean sunt foarte încordate.

Relațiile dintre SUA și Ucraina s-au deteriorat după ce Trump a anunțat că a ajuns la un acord cu Putin cu privire la furnizarea de motorină rusească pe piețele americane și globale. Zelenski a numit aceste acorduri o „decizie slabă” și „tabăra greșită”.

De asemenea, mass-media a raportat că Trump este furios din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești și, prin urmare, ia în considerare suspendarea schimbului de informații.

Surse din lumea politică spun că liderii europeni îi vor cere lui Volodimir Zelenski să-și atenueze criticile publice la adresa președintelui american Donald Trump. Solicitarea îi va fi transmisă lui Zelenski în cadrul summitului liderilor UE. Țările europene consideră că declarațiile dure ale lui Zelenski despre Trump ar putea deteriora și mai mult relațiile dintre Washington și Kiev.

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