Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi că reluarea de către Ucraina a atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti este o „ruşine", ridicând din nou tonul împotriva omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Donald Trump, președintele SUA Foto: AFP

„Cred că este o ruşine", a declarat preşedintele american pentru postul Newsmax care îl intervieva cu privire la anunţul acestei reluări, făcut mai devreme în cursul zilei. „Există multe alte ţinte" posibile, a adăugat el.

„Cred că este mai dificil să lucrezi cu Zelenski decât cu Putin", a lansat liderul de la Casa Albă.

„Tot ceea ce face" Volodimir Zelenski „este să ducă la creşterea preţurilor mondiale la petrol", a atacat Donald Trump, pe fondul revenirii tensiunilor între Washington şi Kiev, care s-a arătat îngrijorat de sustenabilitatea sprijinului american, sau chiar de un ajutor al Statelor Unite acordat Rusiei, scrie Agerpres.

Mai devreme joi, Zelenski a declarat pentru Financial Times că armistiţiul privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti a fost „ridicat", sfidând anunţul unui armistiţiu energetic făcut de Donald Trump, pentru care Moscova nu îşi dăduse acordul.

„Când loveşti rafinării de motorină, (...) nu faci un serviciu lumii", a insistat Donald Trump.

„Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord", a mai denunţat preşedintele american la Newsmax: „Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu vrea. Nu-mi place de el foarte mult", a declarat Donald Trump.

Zelenski a declarat, la începutul acestei săptămâni pe platforma X, că Ucraina a suspendat timp de două zile atacurile asupra rafinăriilor de petrol şi a altor elemente ale infrastructurii energetice ruseşti, în urma anunţului lui Trump privind un armistiţiu energetic.

În ciuda acestei pauze, Zelenski a declarat pentru FT că forţele sale au rămas fără alertele timpurii din partea SUA privind rachetele balistice care se apropiau. Totodată, serviciul de comunicaţii prin satelit Starlink, deţinut de miliardarul Elon Musk, a funcţionat cu viteză redusă pe întreg teritoriul ţării, ceea ce a îngreunat operaţiunile de pe linia frontului şi loviturile cu rază medie de acţiune asupra obiectivelor militare ruseşti.

Oficialii militari ucraineni au fost avertizaţi de omologii lor americani că, „dacă nu opriţi (atacurile asupra infrastructurii energetice), vă vom bloca accesul la informaţii de intelligence". Ulterior, însă, situaţia a fost prezentată Kievului drept o defecţiune tehnică - o explicaţie respinsă de Zelenski, care a negat posibilitatea ca problemele sistemului Starlink să fi fost cauzate de o eroare tehnică.