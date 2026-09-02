Cel puțin 16 oameni au murit, iar alți 28 au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în peninsula Sinai, în Egipt, au anunțat autoritățile.

Accident de autobuz în Egipt/FOTO:X@anadolufrancais Foto: X @anadolufrancais

Accidentul a avut loc miercuri pe drumul dintre stațiunile Dahab și Nuweiba, pe coasta de est a peninsulei Sinaiului de Sud, potrivit Ministerului egiptean al Sănătății.

Aproximativ 20 de ambulanțe au fost trimise la locul accidentului pentru a acorda asistență victimelor și pentru a transporta răniții la unități medicale.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza accidentului.

Zona în care s-a produs tragedia este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Egipt, fiind apreciată în special pentru scufundări și snorkeling în Marea Roșie.

Dahab se află la aproximativ 80 de kilometri nord de Sharm el-Sheikh, pe malul Golfului Aqaba. Stațiunea este cunoscută pentru plajele sale, în timp ce Nuweiba este o altă destinație de coastă populară, inclusiv în rândul turiștilor cu buget redus și al backpackerilor.

Peninsula Sinaiului de Sud atrage turiști datorită biodiversității marine, peisajelor naturale și traseelor montane.

Accidente rutiere frecvente în Egipt

Accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt și sunt asociate adesea cu viteza excesivă sau condusul imprudent, starea necorespunzătoare a unor vehicule și drumuri, precum și cu aplicarea inegală a normelor de circulație.

Într-un accident produs luna trecută în guvernoratul Ismailia, 15 persoane au murit, iar alte 32 au fost rănite după ce o camionetă care transporta muncitori s-a răsturnat.

Potrivit agenției oficiale de statistică a Egiptului, aproape 6.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga țară anul trecut.

Autoritățile egiptene nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre circumstanțele accidentului din Sinai sau despre starea răniților.