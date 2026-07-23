Egiptul aprobă patru acorduri pentru explorarea petrolului și gazelor, inclusiv un proiect în Peninsula Sinai

Parlamentul Egiptului a aprobat patru noi acorduri pentru explorarea și dezvoltarea unor zăcăminte de petrol și gaze naturale, inclusiv un proiect derulat de compania franco-britanică Perenco în nordul Peninsulei Sinai.

Decizia face parte din strategia autorităților de la Cairo de a crește producția internă de energie, în condițiile în care cererea națională continuă să avanseze mai rapid decât oferta disponibilă, potrivit Reuters, citată de News.ro.

În același timp, instabilitatea din Orientul Mijlociu menține presiunea asupra piețelor globale de gaze naturale lichefiate (GNL).

Noile acorduri vizează activități de explorare și producție în mai multe regiuni-cheie, printre care nordul Peninsulei Sinai, Delta Nilului, Marea Mediterană și Deșertul de Est.

Unul dintre proiecte prevede colaborarea dintre compania de stat Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) și Perenco North Sinai Petroleum pentru explorarea perimetrului terestru Al-Fayrouz, situat în nordul Sinaiului.

Perenco operează în această regiune din 2014 și a obținut concesiunea Al-Fayrouz în urma licitației internaționale organizate de EGAS în 2024. Compania intenționează să desfășoare o campanie seismică 3D și să foreze prima sondă de explorare, deschizând astfel o nouă etapă de dezvoltare a operațiunilor sale din Egipt.

Aprobarea acordurilor vine într-un context regional tensionat, în care securitatea rutelor energetice reprezintă o preocupare majoră. Reuters a relatat recent că Iranul le-ar fi cerut rebelilor houthi din Yemen să fie pregătiți să blocheze strâmtoarea Bab el-Mandeb în eventualitatea unor atacuri americane asupra infrastructurii energetice iraniene.