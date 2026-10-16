A fost prins în gura unei balene și a supraviețuit. Povestea incredibilă a pescarului care a înfruntat moartea în adâncuri

Michael Packard, un pescar american în vârstă de 62 de ani, a trecut printr-o experiență greu de imaginat: în iunie 2021, a ajuns în gura unei balene cu cocoașă, în timp ce se scufunda în largul coastelor statului Massachusetts. A rămas captiv aproximativ 30-45 de secunde, înainte ca mamiferul marin să iasă la suprafață și să-l elibereze. La mai bine de cinci ani de la incident, povestea sa continuă să-i uimească pe cei care o aud.

Povestea incredibilă a pescarului care a înfruntat moartea în adâncuri. Foto: Arhivă

Packard a retrăit o parte din experiență după ce a vizionat în avanpremieră filmul „Whalefall”, despre un scafandru care ajunge în interiorul unei balene și încearcă să scape înainte să rămână fără aer. Deși producția nu se bazează direct pe povestea pescarului, asemănările dintre cele două experiențe sunt izbitoare, relatează CNN.

Incidentul s-a petrecut pe 11 iunie 2021, când Packard se afla la a doua scufundare a zilei, în apropiere de Provincetown, localitatea în care s-a născut. Pescarul adunase deja un sac cu homari și se pregătea să continue munca atunci când a fost izbit brusc de ceva extrem de puternic.

Apa s-a întunecat, iar Packard a simțit că este strivit într-un spațiu închis. Inițial, s-a gândit că fusese atacat de un rechin, însă și-a dat seama că se afla în gura unei balene cu cocoașă.

Impactul îi smulsese regulatorul de respirație, dar a reușit să-l recupereze și să-l fixeze la loc. A încercat apoi să împingă pereții gurii animalului pentru a se elibera, fără succes. În același timp, simțea cum limba uriașă a balenei se contractă și se mișcă peste corpul său.

„Cum s-a simțit? M-am simțit ca înăuntrul unei creaturi vii care încerca să mă mănânce”, își amintește el.

Pescarul știa că o balenă cu cocoașă nu îl putea înghiți cu ușurință, deoarece aceste animale se hrănesc prin filtrarea unor organisme mici, precum krillul și planctonul. Cu toate acestea, gândul că ar putea rămâne captiv până la epuizarea aerului din butelie l-a cuprins de groază.

În acele clipe, s-a gândit la cei doi fii ai săi și la mama sa, imaginându-și cât de devastatoare ar fi fost vestea morții lui.

După aproximativ 30-45 de secunde, balena a ieșit la suprafață și l-a aruncat afară din gură. Colegul său, Josiah Mayo, care îl aștepta pe barcă, a asistat la momentul eliberării și l-a ajutat să urce la bord.

În stare de șoc, Packard a izbucnit în lacrimi și i-a povestit ce tocmai trăise. „Josiah, am fost în gura unei nenorocite de balene! Doamne! Și am supraviețuit! Sunt viu!”, i-a spus acesta.

O experiență care continuă să-i impresioneze pe oameni

La câțiva ani după incident, Packard își povestește experiența în interviuri și documentare. Recent, a participat la o proiecție a filmului „Whalefall”, alături de membri ai distribuției, printre care actorii Josh Brolin și Austin Abrams.

Filmul prezintă o situație mult mai extremă decât cea trăită de pescar. Personajul principal ajunge în stomacul unui cașalot și trebuie să găsească o cale de scăpare, în timp ce se confruntă cu lipsa aerului și cu alte pericole.

Packard a recunoscut că s-a regăsit în unele dintre scene, mai ales în senzația de claustrofobie, neputința și lupta pentru supraviețuire.

„El era acolo unde se contracta limba și puteam să simt limba balenei mele contractându-se pe mine, și mișcările animalului ăstuia uriaș, așa că mă regăseam pe deplin”, a povestit el după vizionare.

Pescarul a trecut și prin alte situații-limită. La 14 ani, a fost aproape să se înece, iar în 2001 a supraviețuit unui accident aviatic produs în Costa Rica, în care au murit mai multe persoane. După prăbușire, a rămas rănit în junglă timp de două zile, până când a fost găsit.

Pentru Packard, relatarea întâmplării din ocean a devenit mai mult decât o simplă amintire. Reacțiile celor care îi ascultă povestea îi oferă satisfacție și sentimentul că experiența sa poate avea un impact asupra altora.

„Îmi place să le dau oamenilor sentimentul ăsta de uimire și de venerație”, spune el.

Povestea sa rămâne un caz rar documentat de supraviețuire: un om prins accidental în gura unuia dintre cele mai mari mamifere marine, eliberat după câteva zeci de secunde și capabil să povestească ulterior ce a simțit în acele momente.