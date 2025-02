O balenă mai întâi a înghițit, apoi a „scuipat” un canoist, eveniment incredibil care a avut loc în Chile.

În ultimele ore, un videoclip a devenit viral. Îl arată pe tânărul Adrian Simancas, un venezuelean de 24 de ani, care a fost înghițit la propriu de o balenă. Băiatul se dădea cu caiac lângă Punta Arenas și, în timp ce tatăl său îl filma cu telefonul mobil, s-a trezit în gura mamiferului pentru câteva secunde.

Adrián Simancas și tatăl său, Dell Simancas, în vârstă de 49 de ani, se aflau într-o excursie hibridă de trekking și packrafting, în strâmtoarea Magellan. Dell a filmat momentul în care fiul său vâslea și dintr-o dată balena uriașă l-a introdus în gură. La scurt timp după aceea, l-a respins și a reapărut aparent nevătămat.

Adrian a povestit pentru CNN momentele pe care le-a petrecut în interiorul balenei, fără să-și dea seama ce s-a întâmplat: „Am simțit că mă lovește ceva din spate, am crezut că e un val, dar era prea puternic și, când m-am întors, am simțit ceva cărnos care mă peria pe față. Am crezut că sunt mort, că m-a mâncat ceva”.