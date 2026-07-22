Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri în Iran pentru „a unsprezecea noapte consecutivă”, a anunțat marți armata americană. În același timp, presa de stat iraniană relatează că sistemul de apărare antiaeriană a fost activat la Teheran în noaptea de marți spre miercuri.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a transmis, marți, pe platforma X, că aceste atacuri „au ca scop continuarea slăbirii capacității Iranului de a amenința traficul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz”.

Armata americană a anunțat ulterior, într-un comunicat, încheierea acestei serii de lovituri la ora 00:15 GMT.

CENTCOM „a vizat centre de operațiuni militare iraniene, capacități maritime, hangare pentru aeronave, facilități de depozitare a dronelor, precum și infrastructuri logistice militare”, se arată în comunicat.

Apărarea antiaeriană a fost activată la Teheran

Între timp, presa de stat iraniană a relatat că sistemul de apărare antiaeriană a fost activat la Teheran în noaptea de marți spre miercuri, transmite Agerpres.

„Surse de informare au raportat în urmă cu câteva minute că activități de apărare antiaeriană au fost auzite în vestul, estul și nord-estul Teheranului”, a indicat aceasta pe Telegram.

Explozii au fost, de asemenea, raportate de agenția iraniană de stat IRNA la Bushehr (sud-vest), unde se află singura centrală nucleară civilă în funcțiune din Iran, precum și atacuri în sudul și nord-vestul Iranului.

Loviturile au avut loc în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran. Tot luni, Donald Trump a amenințat Teheranul cu represalii după moartea mai multor militari americani.

Armata americană a identificat luni doi soldați care au fost uciși în Iordania în timp ce participau la apărarea împotriva atacurilor iraniene cu rachete balistice și drone.

De asemenea, Administrația de la Washington analizează o posibilă extindere a operațiunilor militare împotriva Iranului. Oficiali americani au confirmat săptămâna trecută că liderul de la Casa Albă a fost informat cu privire la mai multe opțiuni militare de anvergură, inclusiv trimiterea de trupe la sol și bombardarea unor complexe subterane fortificate.