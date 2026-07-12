Escaladare masivă în Golf: SUA au bombardat 140 de ținte din Iran ca represalii

Statele Unite au lansat duminică, 12 iulie, atacuri asupra a aproximativ 140 de obiective din Iran, ca răspuns la acțiunile forțelor iraniene împotriva unei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Potrivit armatei americane printre țintele vizate s-au numărat baze de rachete și drone, infrastructură navală, depozite de muniții, rețele de comunicații și posturi de supraveghere de coastă.

CENTCOM a precizat că operațiunile desfășurate în ultimele trei nopți au vizat peste 300 de obiective de pe teritoriul iranian. Oficialii americani susțin că acțiunile au fost ordonate pentru a reduce capacitatea Iranului de a amenința navele comerciale și echipajele civile care tranzitează una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

„Comandamentul Central al SUA a finalizat în această săptămână, pe 11 iulie, a treia rundă de atacuri împotriva Iranului, trăgând la răspundere forțele iraniene pentru atacarea unei alte nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. Forțele americane au lovit aproximativ 140 de ținte militare iraniene cu muniție de precizie lansată de avioane de vânătoare de pe uscat și de pe mare, drone și nave militare. Printre ținte s-au numărat baze iraniene de rachete și drone, capacități navale, depozite de muniție, rețele de comunicații și posturi de supraveghere de coastă. În cursul celor trei nopți de atacuri din această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ținte, la indicația Comandantului Suprem, pentru a reduce capacitatea Iranului de a ataca marinarii civili și navele comerciale care tranzitează liber strâmtoarea. Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internațional vital continuă”, se arată pe pagina de Facebook a CENTCOM.

Armata SUA a mai transmis că, de la începutul lunii mai, forțele americane au contribuit la asigurarea trecerii în siguranță a peste 800 de nave comerciale și a aproximativ 400 de milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul anunță închiderea strâmtorii

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Marina Gardienilor Revoluției a anunțat suspendarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz „până la noi ordine”, potrivit AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Decizia a venit după ce forțele iraniene au deschis focuri de avertisment asupra unei nave despre care au afirmat că urma o rută neautorizată.

La scurt timp după anunțul Teheranului, CENTCOM a confirmat declanșarea unei a treia runde de lovituri împotriva Iranului.

Navă avariată și un marinar dispărut

Potrivit armatei americane, nava vizată de forțele iraniene, identificată drept GFS Galaxy, este un portcontainer care navighează sub pavilion cipriot. Aceasta a suferit avarii semnificative la compartimentul motoarelor, iar un membru al echipajului este dat dispărut.

De asemenea, Centrul pentru Operațiuni Maritime Comerciale al Regatului Unit (UKMTO) a anunțat că echipajul unei nave-container avariate în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost nevoit să abandoneze ambarcațiunea în cursul dimineții de duminică.