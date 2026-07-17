 SUA analizează extinderea operațiunilor militare în Iran: Opțiunile aflate pe masa președintelui Donald Trump | adevarul.ro
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SUA analizează extinderea operațiunilor militare în Iran: Opțiunile aflate pe masa președintelui Donald Trump

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Război în Orientul Mijlociu
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Administrația de la Washington analizează o posibilă extindere a operațiunilor militare împotriva Iranului. Deși președintele Donald Trump afirmă că preferă o soluție diplomatică, oficiali americani confirmă că liderul de la Casa Albă a fost informat în această săptămână cu privire la mai multe opțiuni militare de anvergură, inclusiv trimiterea de trupe la sol și bombardarea unor complexe subterane fortificate.

Americanii au lovit mai multe ținte strategice în Iran/FOTO:AFP
Americanii au lovit mai multe ținte strategice în Iran/FOTO:AFP

Discuțiile vin pe fondul intensificării tensiunilor din ultimele zile și marchează o potențială nouă fază, mult mai agresivă, a conflictului care durează deja de aproape cinci luni.

Planurile analizate în „Situation Room”

În cadrul unei reuniuni de urgență desfășurate marți seară în „Situation Room”, președintele Trump și consilierii săi de rang înalt au evaluat trei scenarii principale:

1. Capturarea unor puncte strategice

Trimiterea de trupe americane pentru a prelua controlul asupra Insulei Kharg (principalul hub de export petrolier al Iranului) și a altor teritorii insulare din Strâmtoarea Ormuz.

2.Distrugerea infrastructurii nucleare

Bombardarea unui complex masiv de tuneluri din Muntele Pickaxe, un sit suspectat de activități nucleare clandestine pe care SUA nu l-au vizat până acum.

3. Intensificarea atacurilor aeriene

Extinderea raziilor aeriene asupra unor noi ținte de pe teritoriul iranian, inclusiv asupra infrastructurii energetice.

La discuții au participat vicepreședintele JD Vance, secretarul de război Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio și generalul Dan Caine, șeful statului major interarme.

Miercuri, forțele americane au lansat deja două valuri de atacuri aeriene împotriva unor poziții din Iran, cu scopul de a neutraliza capacitatea Teheranului de a amenința transportul maritim din Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, marina militară a SUA continuă să impună o blocadă strictă asupra porturilor iraniene.

Miza strategică: Muntele Pickaxe și Insula Kharg

O eventuală aprobare a operațiunilor asupra Muntelui Pickaxe sau a Insulei Kharg ar reprezenta cea mai riscantă decizie militară a mandatului lui Donald Trump. Ambele ținte prezintă dificultăți logistice și riscuri tactice majore.

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Fortăreața din adâncuri de la Pickaxe

Situl de la Pickaxe este un complex subteran extrem de fortificat, cu tuneluri săpate în granit la adâncimi cuprinse între 90 și 145 de metri sub vârful muntelui. Amplasarea sa este mult mai adâncă decât cea a uzinelor de îmbogățire a uraniului de la Natanz și Fordow, care au fost bombardate de aviația americano-israeliană în vara anului 2025.

Din cauza adâncimii extreme, complexul ar putea fi imun la impactul direct al bombelor antibuncăr din arsenalul SUA. Totuși, analiștii militari subliniază că situl, aflat încă în construcție, depinde de linii externe de alimentare cu energie și aprovizionare, elemente care pot fi sabotate cu ușurință.

Riscurile unei operațiuni terestre pe Insula Kharg

Ocuparea Insulei Kharg ar paraliza industria petrolieră a Iranului, însă ar expune direct trupele americane. Oficialii din domeniul apărării avertizează că militarii trimiși la sol ar deveni ținte vulnerabile în fața atacurilor iraniene cu rachete și drone.

Cu toate acestea, unii lideri militari în retragere, printre care și fostul general de marină Frank McKenzie, susțin că controlul asupra teritoriului iranian ar oferi Washingtonului un avantaj uriaș în viitoarele negocieri diplomatice.

Presiunea politică și blocajul diplomatic

Planurile de escaladare survin după prăbușirea unui acord de pace interimar, care suspendase temporar sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian în schimbul deblocării porturilor. Donald Trump a declarat încetarea armistițiului după ce Iranul a reluat atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoare.

Într-un interviu acordat în această săptămână, vicepreședintele JD Vance a subliniat că acțiunile militare au rolul de a forța Teheranul să revină la masa tratativelor. „Nu ne propunem doar să bombardăm la nesfârșit. Încercăm să folosim forța militară ca pe unul dintre multele instrumente pe care le avem la dispoziție pentru a rezolva această problemă.”

O escaladare majoră a conflictului ar putea atrage SUA și mai adânc într-un război regional de amploare, cu efecte economice directe — inclusiv o creștere bruscă a prețului combustibililor — dinamitând totodată calculele politice ale republicanilor înaintea alegerilor parlamentare parțiale.

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