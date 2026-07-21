Iranul avertizează Bulgaria să nu permită SUA să-i folosească teritoriul pentru operațiuni militare

Iranul a avertizat marți Bulgaria să nu permită Statelor Unite să folosească teritoriul său pentru operațiuni militare împotriva Teheranului, după ce guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea unor aeronave americane de realimentare în zbor la baza aeriană Bezmer, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la „agresiune și crime de război”.

„Solicităm Bulgariei să nu devină complice a agresorilor și a celor care încalcă legea”, a afirmat oficialul iranian, citat de presa locală.

Avertismentul vine după ce Executivul bulgar a anunțat că va solicita aprobarea Parlamentului pentru desfășurarea la baza aeriană Bezmer, aflată la aproximativ 260 de kilometri sud-est de Sofia, a unui număr de până la opt aeronave-cisternă americane. Acestea sunt utilizate pentru alimentarea în zbor a altor aeronave militare.

În cursul zilei de marți, vicepreședinta Bulgariei, Iliana Iotova, a declarat, potrivit agenției BTA, că prezența aeronavelor americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari ai SUA la baza Bezmer nu înseamnă că Bulgaria se implică în război.

Ea a subliniat că desfășurarea militarilor americani poate avea loc doar cu aprobarea Parlamentului și că guvernul respectă prevederile legale.

BTA amintește că aeronave de realimentare în zbor ale Forțelor Aeriene ale SUA au mai fost staționate în Bulgaria. Acestea au operat anterior de pe aeroportul din Sofia, unde au rămas până la sfârșitul lunii iunie, după prelungirea unei misiuni care trebuia inițial să se încheie la finalul lunii mai.