Incident grav la o grădiniță din Brazilia. 13 copii și mai mulți angajați au fost ținuți ostatici timp de aproximativ trei ore de un bărbat înarmat. Doi copii au fost răniți, iar cinci au fost transportați la spital pentru evaluări medicale, potrivit informațiilor furnizate de poliție.

Incidentul s-a petrecut după-amiaza, într-o grădiniță din cartierul São Braz, din Curitiba, capitala statului brazilian Paraná. Bărbatul ar fi escaladat gardul pentru a pătrunde în clădire, după care s-a baricadat într-o încăpere în care se aflau copii cu vârste între patru și cinci ani.

Personalul grădiniței a reușit să evacueze ceilalți copii înainte ca situația să degenereze.

Potrivit autorităților, atacatorul avea asupra sa un cuțit și un pistol de jucărie, care imita o armă reală. Acesta ar fi turnat și un lichid inflamabil în încăperea în care se aflau ostaticii, amenințând că îi va da foc.

Polițiștii au deschis focul când bărbatul a încercat să ia un copil

După aproximativ trei ore de negocieri, forțele speciale au decis să intervină, în condițiile în care bărbatul amenința că va incendia încăperea.

„Am decis să lansăm un asalt tactic la momentul potrivit. Bărbatul ținea în mână o brichetă și amenința că va da foc încăperii, așa că am intrat”, a declarat Alexandre Lopes Dias, comandantul Unității de Operațiuni Speciale, conform presei internaționale.

Polițiștii au precizat că au deschis focul în momentul în care atacatorul a încercat să ia unul dintre copii. Atacatorul a fost împușcat mortal.

Toți cei 13 copii au fost eliberați. Doi dintre ei au suferit răni, iar cinci au fost duși la spital pentru investigații medicale. De asemenea, toți copiii au beneficiat de asistență psihologică după incident.

Toți cei 13 copii au fost eliberați. Foto: Facebook/Thomas-Georg Poehlmann

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului

Potrivit autorităților, evaluările preliminare ar indica posibilitatea ca bărbatul să sufere de schizofrenie. În timpul negocierilor, acesta ar fi vorbit incoerent.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce l-a determinat să intre în grădiniță și să ia ostatici. La pătrunderea în clădire, bărbatul ar fi scăpat o scrisoare, al cărei conținut este analizat de polițiști în cadrul investigației.