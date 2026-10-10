 13 copii, ținuți ostatici într-o grădiniță din Brazilia de un bărbat înarmat. Polițiștii au intervenit după trei ore de negocieri | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video 13 copii, ținuți ostatici într-o grădiniță din Brazilia de un bărbat înarmat. Polițiștii au intervenit după trei ore de negocieri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Incident grav la o grădiniță din Brazilia. 13 copii și mai mulți angajați au fost ținuți ostatici timp de aproximativ trei ore de un bărbat înarmat. Doi copii au fost răniți, iar cinci au fost transportați la spital pentru evaluări medicale, potrivit informațiilor furnizate de poliție.

Incidentul s-a petrecut după-amiaza, într-o grădiniță din cartierul São Braz, din Curitiba, capitala statului brazilian Paraná. Bărbatul ar fi escaladat gardul pentru a pătrunde în clădire, după care s-a baricadat într-o încăpere în care se aflau copii cu vârste între patru și cinci ani.

Personalul grădiniței a reușit să evacueze ceilalți copii înainte ca situația să degenereze.

Potrivit autorităților, atacatorul avea asupra sa un cuțit și un pistol de jucărie, care imita o armă reală. Acesta ar fi turnat și un lichid inflamabil în încăperea în care se aflau ostaticii, amenințând că îi va da foc.

Polițiștii au deschis focul când bărbatul a încercat să ia un copil

După aproximativ trei ore de negocieri, forțele speciale au decis să intervină, în condițiile în care bărbatul amenința că va incendia încăperea.

„Am decis să lansăm un asalt tactic la momentul potrivit. Bărbatul ținea în mână o brichetă și amenința că va da foc încăperii, așa că am intrat”, a declarat Alexandre Lopes Dias, comandantul Unității de Operațiuni Speciale, conform presei internaționale.

Polițiștii au precizat că au deschis focul în momentul în care atacatorul a încercat să ia unul dintre copii. Atacatorul a fost împușcat mortal.

Toți cei 13 copii au fost eliberați. Doi dintre ei au suferit răni, iar cinci au fost duși la spital pentru investigații medicale. De asemenea, toți copiii au beneficiat de asistență psihologică după incident.

Toți cei 13 copii au fost eliberați.
Toți cei 13 copii au fost eliberați. Foto: Facebook/Thomas-Georg Poehlmann

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului

Potrivit autorităților, evaluările preliminare ar indica posibilitatea ca bărbatul să sufere de schizofrenie. În timpul negocierilor, acesta ar fi vorbit incoerent.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce l-a determinat să intre în grădiniță și să ia ostatici. La pătrunderea în clădire, bărbatul ar fi scăpat o scrisoare, al cărei conținut este analizat de polițiști în cadrul investigației.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
Prințesa Kate Middleton a atras atenția cu o ținută elegantă în timpul unei vizite-surpriză la Belfast, alături de prințul William
stirileprotv.ro
image
Incredibila poveste neștiută a banditului Soroiu. Securitatea îi ceruse să-l elimine pe disidentul Paul Goma, la Paris
gandul.ro
image
Grindeanu forțează o coaliție cu PNL: E decizia corectă pentru România
mediafax.ro
image
Gică Hagi are ultimul cuvânt pentru numirea următorului selecționer. Dezvăluiri din interior după ce România a fost spulberată în Spania
fanatik.ro
image
Brașov 2026: „Trăiască în veci prietenia româno-sovietică”, sloganul scris mare pe clădirea Uzinei Tractorul, pe care nimeni nu l-a șters de peste 70 de ani
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
A sărbătorit divorțul anului până la 6 dimineața, alături de actuala parteneră: "Au ciocnit pahare, pentru că se pot căsători"
digisport.ro
image
Gata cu diplomația! Patru zodii sunt chemate astăzi, de Lună nouă în Balanță, să pună piciorul în prag
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care un copac se prăbuşeşte peste maşini pe Iuliu Maniu, în Capitală. Un livrator a fost rănit
observatornews.ro
image
Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda? Care sunt cele 5 lucruri pe care nu au voie să le facă, potrivit contractului cu Antena 1
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Radarul Poliției funcționează pe ploaie, ceață sau întuneric? Când este valabilă viteza înregistrată
playtech.ro
image
Cutremur la FCSB! Gheorghe Mustață îi cere demisia lui MM Stoica și anunță ruptura definitivă: „Să uite numărul meu de telefon!”. Dovezi explozive pentru Gigi Becali
fanatik.ro
image
Avionul viitorului: JetZero prezintă un aparat fără ferestre, capabil să transporte până la 250 de pasageri pe distanțe de 9.260 km. Când este planificat primul zbor?
ziare.com
image
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
digisport.ro
image
Lucian Viziru, secretul unei relații de 17 ani cu Ema. Lecțiile care le-au schimbat căsnicia: „E o listă lungă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Când intră pensiile pe card în luna octombrie. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche
click.ro
image
Fructul parfumat al toamnei care are puține calorii. Costă între 6-8 lei kilogramul
click.ro
image
Portalul 10/10 din 10 octombrie 2026. Cum îți poți manifesta dorințele și atrage un nou început
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
image
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa