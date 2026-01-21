search
Zi decisivă pentru trimiterea Acordului Mercosur la CJUE. Vot strâns în Parlamentul European

0
0
Publicat:

Eurodeputații votează miercuri după-amiază dacă acordul Mercosur va fi atacat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Membrii Parlamentului European sunt sceptici cu privire la respingerea demersului.  

FOTO Arhivă Adevărul / Radu Eremia
FOTO Arhivă Adevărul / Radu Eremia

„Acodul cu Mercosur, care ştiu că este foarte intens dezbătut (...), asigură un acces la materii prime de care industria noastră are nevoie. Iar beneficiile vor fi enorme pentru companiile europene”, a afirmat, miercuri, șefa Comisiei Europen.

Ursula von der Leyen a completat, totodată că „acordul cu Mercosur va aduce, de asemenea, câştiguri uriaşe producătorilor de lactate, vinuri, băuturi spirtoase, ulei şi multe altele”. 

„În acelaşi timp, am ascultat cu atenţie îngrijorările agricultorilor noştri şi am prevăzut măsuri puternice de protecţie pentru sectoarele produselor agricole alimentare sensibile. Eu cred că acest acord va aduce multe beneficii economiilor noastre şi fiecărui stat membru în parte”, a mai spus aceasta, în așteptarea votului din Parlamentul European. 

Votul este unul strâns. Potrivit informațiilor „Adevărul”, pentru a trece, este nevoie de o majoritate de două treimi, însă membrii Parlamentului European sunt sceptici cu privire la respingerea demersului.

Conform tratatelor UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea unui acord cu tratatele, iar dacă avizul Curții este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.

Eurodeputatul PPE, Siegfried Mureșan, a avertizat că „trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiție aduce mai multe dezavantaje decât avantaje”, afirmând totodată că demersul riscă să amâne „cu cel puțin un an toate beneficiile acestui acord, multe dintre ele obținute după eforturi îndelungate ale Parlamentului European”. 

În același timp, Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, depusă de grupul Patrioți pentru Europa, care acuză Comisia Europeană că ar fi încheiat unilateral negocierile privind acordul UE–Mercosur, ignorând opoziția constantă exprimată.  

