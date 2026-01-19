search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE ar aduce o amânare de „cel puțin un an”. Explicațiile unui eurodeputat român

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Noua sesiune a eurodeputaților aduce nu numai o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, conduse de Ursula von der Leyen, ci și posibilitatea blocării Acordului Mercosur „cel puțin un an”. Dacă până acum, în ciuda criticilor, Comisia Europeană a fost susținută de majoritatea din Parlamentul European, lucrurile nu stau la fel și în privința acordului negociat mai bine de 25 de ani. 

Acordul UE-Mercosur aduce o nouă moțiune de cenzură împotriva șefei CE FOTO Arhivă Adevărul
Acordul UE-Mercosur aduce o nouă moțiune de cenzură împotriva șefei CE FOTO Arhivă Adevărul

Pe agenda sesiunii din perioada 19-22 ianuarie sunt și două propuneri care vizează solicitarea unui aviz CJUE privind compatibilitatea Acordului de parteneriat UE–Mercosur și a Acordului comercial interimar cu tratatele UE. 

„Noi vom vota acest proiect. S-ar putea să existe şi o majoritate care să treacă şi atunci să vedem dacă se va ajunge acolo la un conflict juridic. Cam asta este situaţia”, a explicat eurodeputatul S&D Claudiu Manda la Antena 3 CNN. „Rămâne să vedem dacă poate să fie blocat sau amânat măcar o perioadă până se discută la CJUE şi să putem să găsim soluţii de protejare atât a consumatorilor, cât şi a fermierilor. Pentru că fermierii şi mai ales cei în zona de producţie zootehnică au o mare problemă pentru că se luptă cu produsele din America de Sud unde nu ştii dacă au hormoni de creştere, nu ştii ce norme respectă”, a mai explicat acesta. 

Siegfried Mureșan: „Aduce mai multe dezavantaje”

Din PPE, eurodeputatul Siegfried Mureșan avertizează că „trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiție aduce mai multe dezavantaje decât avantaje”. 

„Noi, Parlamentul European, am muncit mult și am negociat intens pentru ca acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur să fie benefic economiei europene, în ansamblu, dar să protejeze, în același timp, fermierii din România și din Europa. La presiunea noastră, a Parlamentului European, am introdus o clauză de salvgardare, astfel încât să protejăm fermierii în cazul în care importurile de produse din țările Mercosur cresc cu peste 5% sau dacă prețurile acestor produse scad cu mai mult de 5%.

În același timp, tot la insistențele noastre, Comisia Europeană a propus o alocare suplimentară de 45 de miliarde de euro pentru sectorul agricol în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. De asemenea, în negocierile privind bugetul multianual al Uniunii Europene, pe care le conduc în numele Parlamentului European, am mai obținut o creștere de aproape 50 de miliarde de euro pentru zonele rurale”, explică Siegfried Mureșan într-un punct de vedere pentru „Adevărul”.

Potrivit europarlamentarului, „dincolo de aceste măsuri de protejare a fermierilor, acordul aduce numeroase avantaje economiei Uniunii Europene, inclusiv României. Dacă ne referim la sectorul auto, spre exemplu, acest acord va duce la o creștere semnificativă a exporturilor de mașini din UE către America Latină. România este unul dintre cei mai mari producători de automobile și piese auto din Uniunea Europeană. România produce 4% din toate automobilele fabricate în UE, precum și componente și subansamble pentru alte fabrici auto din Europa. Ca atare, România – și mai ales industria auto, care reprezintă 13% din PIB-ul țării – este unul dintre marii câștigători de pe urma acestui acord”, mai explică eurodeputatul”.

„Prin trimiterea acordului la Curtea de Justiție, riscăm să amânăm cu cel puțin un an toate beneficiile acestui acord, multe dintre ele obținute după eforturi îndelungate ale Parlamentului European”, mai punctează eurodeputatul PPE. 

O nouă moțiune de cenzură

În același timp, Comisia Europeană condusă de ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, depusă de grupul Patrioți pentru Europa, care acuză Comisia Europeană că ar fi încheiat unilateral negocierile privind acordul UE–Mercosur, ignorând opoziția constantă exprimată. 

Până acum, Comisia Europeană a rezistat în fața a 3 moțiuni de cenzură. Indiferent dacă votul de acum va continua să o mențină în funcție pe Ursula von der Leyen, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și al Social-Democraților Europeni, a explicat, în decembrie, pentru „Adevărul”, că în S&D a fost dat startul unei analize cu privire la funcționarea colaborării în coaliția care a susținut până acum mandatul șefei Comisiei Europene. 

În iulie, în contextul votului de respingere a moțiunii de cenzură depusă de reprezentanți ai extremei drepte din România, șefa S&D, Iratxe García, a punctat că încrederea între democrați și forțele și pro-europeni este mai afectată ca niciodată, susținând că PPE duce un joc dublu

După respingerea celor două moțiuni de cenzură depuse de extrema dreaptă și cea stângă din Parlamentul European, în octombrie, social-democratul german René Repasi avertiza că în doar 6 luni ar putea să existe o noțiune de cenzură depusă de S&D, potrivit Politico. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
gandul.ro
image
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
mediafax.ro
image
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Motivul pentru care pâinea nu se ţine în pungă. Cum se depozitează corect pentru a rămâne crocantă zile în şir
playtech.ro
image
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Adio, bani la pensie! Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor