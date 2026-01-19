Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE ar aduce o amânare de „cel puțin un an”. Explicațiile unui eurodeputat român

Noua sesiune a eurodeputaților aduce nu numai o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, conduse de Ursula von der Leyen, ci și posibilitatea blocării Acordului Mercosur „cel puțin un an”. Dacă până acum, în ciuda criticilor, Comisia Europeană a fost susținută de majoritatea din Parlamentul European, lucrurile nu stau la fel și în privința acordului negociat mai bine de 25 de ani.

Pe agenda sesiunii din perioada 19-22 ianuarie sunt și două propuneri care vizează solicitarea unui aviz CJUE privind compatibilitatea Acordului de parteneriat UE–Mercosur și a Acordului comercial interimar cu tratatele UE.

„Noi vom vota acest proiect. S-ar putea să existe şi o majoritate care să treacă şi atunci să vedem dacă se va ajunge acolo la un conflict juridic. Cam asta este situaţia”, a explicat eurodeputatul S&D Claudiu Manda la Antena 3 CNN. „Rămâne să vedem dacă poate să fie blocat sau amânat măcar o perioadă până se discută la CJUE şi să putem să găsim soluţii de protejare atât a consumatorilor, cât şi a fermierilor. Pentru că fermierii şi mai ales cei în zona de producţie zootehnică au o mare problemă pentru că se luptă cu produsele din America de Sud unde nu ştii dacă au hormoni de creştere, nu ştii ce norme respectă”, a mai explicat acesta.

Siegfried Mureșan: „Aduce mai multe dezavantaje”

Din PPE, eurodeputatul Siegfried Mureșan avertizează că „trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiție aduce mai multe dezavantaje decât avantaje”.

„Noi, Parlamentul European, am muncit mult și am negociat intens pentru ca acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur să fie benefic economiei europene, în ansamblu, dar să protejeze, în același timp, fermierii din România și din Europa. La presiunea noastră, a Parlamentului European, am introdus o clauză de salvgardare, astfel încât să protejăm fermierii în cazul în care importurile de produse din țările Mercosur cresc cu peste 5% sau dacă prețurile acestor produse scad cu mai mult de 5%.

În același timp, tot la insistențele noastre, Comisia Europeană a propus o alocare suplimentară de 45 de miliarde de euro pentru sectorul agricol în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. De asemenea, în negocierile privind bugetul multianual al Uniunii Europene, pe care le conduc în numele Parlamentului European, am mai obținut o creștere de aproape 50 de miliarde de euro pentru zonele rurale”, explică Siegfried Mureșan într-un punct de vedere pentru „Adevărul”.

Potrivit europarlamentarului, „dincolo de aceste măsuri de protejare a fermierilor, acordul aduce numeroase avantaje economiei Uniunii Europene, inclusiv României. Dacă ne referim la sectorul auto, spre exemplu, acest acord va duce la o creștere semnificativă a exporturilor de mașini din UE către America Latină. România este unul dintre cei mai mari producători de automobile și piese auto din Uniunea Europeană. România produce 4% din toate automobilele fabricate în UE, precum și componente și subansamble pentru alte fabrici auto din Europa. Ca atare, România – și mai ales industria auto, care reprezintă 13% din PIB-ul țării – este unul dintre marii câștigători de pe urma acestui acord”, mai explică eurodeputatul”.

„Prin trimiterea acordului la Curtea de Justiție, riscăm să amânăm cu cel puțin un an toate beneficiile acestui acord, multe dintre ele obținute după eforturi îndelungate ale Parlamentului European”, mai punctează eurodeputatul PPE.

O nouă moțiune de cenzură

În același timp, Comisia Europeană condusă de ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, depusă de grupul Patrioți pentru Europa, care acuză Comisia Europeană că ar fi încheiat unilateral negocierile privind acordul UE–Mercosur, ignorând opoziția constantă exprimată.

Până acum, Comisia Europeană a rezistat în fața a 3 moțiuni de cenzură. Indiferent dacă votul de acum va continua să o mențină în funcție pe Ursula von der Leyen, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și al Social-Democraților Europeni, a explicat, în decembrie, pentru „Adevărul”, că în S&D a fost dat startul unei analize cu privire la funcționarea colaborării în coaliția care a susținut până acum mandatul șefei Comisiei Europene.

În iulie, în contextul votului de respingere a moțiunii de cenzură depusă de reprezentanți ai extremei drepte din România, șefa S&D, Iratxe García, a punctat că încrederea între democrați și forțele și pro-europeni este mai afectată ca niciodată, susținând că PPE duce un joc dublu

După respingerea celor două moțiuni de cenzură depuse de extrema dreaptă și cea stângă din Parlamentul European, în octombrie, social-democratul german René Repasi avertiza că în doar 6 luni ar putea să existe o noțiune de cenzură depusă de S&D, potrivit Politico.