Fermieri din România se alătură protestelor de la Strasbourg față de Acordul Mercosur

Fermieri români vor participa, marți, 20 ianuarie, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-și manifesta indignarea față de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piața Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat pentru Agerpres președintele Pro Agro, Ionel Arion.

O mare adunare a fermierilor este planificată în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piața Parlamentului până la ora 16:00.

Președintele Pro Agro a mai transmis că la începutul săptămânii viitoare este posibil să fie organizate proteste ale fermierilor și în Piața Victoriei din București.

Fermierii români au solicitat anterior președintelui Nicușor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur și efectele acestuia asupra agriculturii din România, atrăgând atenția că, în contextul actual al acordului, fermele mici și mijlocii vor fi în reală dificultate și fondurile europene și naționale vor fi pierdute.

Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 19-22 ianuarie 2026, având pe agendă o serie de subiecte sensibile, printre care se remarcă acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

În prim-plan se află atât o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, cât și două propuneri care vizează solicitarea unui aviz al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind compatibilitatea acestor acorduri cu tratatele UE.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană și țările fondatoare Mercosur. Majoritatea statelor europene l-au susținut recent, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, precum și țări precum Germania și Spania susțin că acordul reprezintă o parte vitală a eforturilor UE de a deschide noi piețe pentru a compensa pierderile de afaceri cauzate de tarifele impuse de SUA și pentru a reduce dependența de China prin asigurarea accesului la minerale critice.