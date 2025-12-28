search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski primește „sprijinul deplin” al Europei și al Canadei înaintea întâlnirii decisive cu Trump

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, înaintea întâlnirii programate duminică, în Florida, cu președintele american Donald Trump. Mesajele de susținere vin pe fondul unor noi atacuri aeriene rusești devastatoare asupra Ucrainei.

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Donald Trump FOTO: AFP
Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Donald Trump FOTO: AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sâmbătă într-o escală la Halifax, în Canada, în drum spre Florida, a primit un sprijin ferm din partea europenilor și a Canadei, în ajunul unei întâlniri considerate cruciale cu omologul său american, Donald Trump, relatează Agerpres.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, cu puțin timp înainte de plecarea lui Zelenski, Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra Kievului și a regiunilor învecinate. Bombardamentele s-au soldat cu doi morți, aproximativ 40 de răniți și au lăsat peste un milion de locuințe fără electricitate.

„Aceste noi bombardamente arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski, vizibil furios.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, capitala și zonele înconjurătoare au fost vizate de cel puțin 519 drone și 40 de rachete, dintre care 474 de drone și 29 de rachete au fost interceptate. Țintele au fost, ca și în atacurile anterioare, infrastructuri energetice. Compania de electricitate DTEK a anunțat că peste un milion de gospodării au rămas fără curent.

Mesaje ferme de la liderii europeni

În cadrul unei videoconferințe cu principalii lideri europeni, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că atacurile rusești evidențiază „contrastul dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a prelungi războiul pe care l-a început acum aproape patru ani”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țările europene, Canada, Uniunea Europeană și NATO l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor deplin” înaintea discuțiilor de duminică din Florida. El a precizat că eforturile pentru „o pace dreaptă și durabilă în Ucraina” vor fi făcute „în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis: Salutăm toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace dreaptă și durabilă care să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

Poziția Canadei și apelul lui Zelenski

Premierul canadian Mark Carney a declarat, în timp ce îl primea pe Zelenski în Noua Scoție, că orice „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina poate fi obținută doar dacă „Rusia este dispusă să coopereze”.

Citește și: Europa în alertă înaintea întâlnirii lui Zelenski cu președintele SUA: „Cu Trump nimic nu e previzibil”

„Trebuie să punem capăt acestui război și, pentru asta, avem nevoie de două lucruri: să punem presiune asupra Rusiei și să oferim un sprijin suficient de puternic Ucrainei”, a insistat președintele ucrainean.

Discuții sensibile cu Donald Trump

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Donald Trump pentru a discuta „chestiuni sensibile”, precum soarta regiunii miniere Donbas din estul Ucrainei și garanțiile de securitate occidentale pentru Kiev, în contextul negocierilor privind planul american de încheiere a conflictului.

Întâlnirea are loc după ce armata rusă, care și-a intensificat avansul în ultimele luni, a revendicat cucerirea orașului Mîrnohrad, din regiunea Donețk, și a localității Huliaipol, din regiunea Zaporojie. În același timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat că peste 230 de drone ucrainene ar fi fost doborâte deasupra Rusiei, sâmbătă.

Planul american și reacția Moscovei

Zelenski și Trump vor analiza planul american prezentat de Washington în urmă cu aproape o lună. Președintele ucrainean a dezvăluit recent o versiune revizuită a documentului, rezultată în urma unor negocieri dificile cu Kievul.

Noua propunere prevede înghețarea frontului pe pozițiile actuale, fără o soluție imediată pentru revendicările teritoriale ale Rusiei, care controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei. Documentul renunță la două cerințe-cheie ale Kremlinului: retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk și un angajament juridic ferm al Ucrainei de a nu adera la NATO.

În aceste condiții, aprobarea acordului de către Moscova pare improbabilă. Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a acuzat Kievul și aliații europeni că încearcă să „torpileze” negocierile și a cerut revenirea la acordurile anterioare, avertizând că altfel „nu se poate ajunge la niciun acord”.

Dacă autoritățile de la Kiev nu doresc să rezolve această problemă pe cale pașnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm pe cale militară”, a declarat sâmbătă Vladimir Putin.

La rândul său, Donald Trump a avertizat cu o zi înainte că Volodimir Zelenski „nu are nimic până când nu-mi dau acordul”. „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (președintele rus Vladimir) Putin”, a adăugat Trump, menționând că plănuiește să discute „în curând” cu liderul de la Kremlin.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicușor Dan: ”Nu este mofturos la mâncare”, preferă fasolea cu ciolan
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
mediafax.ro
image
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
fanatik.ro
image
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV „Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicușor Dan”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Semnal slab în casă: cum activezi apelurile prin Wi-Fi pe iPhone și ce limitări trebuie să știi
playtech.ro
image
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Zelenski face anunțul! Linii roșii înaintea întâlnirii cu Trump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit