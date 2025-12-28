Zelenski primește „sprijinul deplin” al Europei și al Canadei înaintea întâlnirii decisive cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, înaintea întâlnirii programate duminică, în Florida, cu președintele american Donald Trump. Mesajele de susținere vin pe fondul unor noi atacuri aeriene rusești devastatoare asupra Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sâmbătă într-o escală la Halifax, în Canada, în drum spre Florida, a primit un sprijin ferm din partea europenilor și a Canadei, în ajunul unei întâlniri considerate cruciale cu omologul său american, Donald Trump, relatează Agerpres.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, cu puțin timp înainte de plecarea lui Zelenski, Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra Kievului și a regiunilor învecinate. Bombardamentele s-au soldat cu doi morți, aproximativ 40 de răniți și au lăsat peste un milion de locuințe fără electricitate.

„Aceste noi bombardamente arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski, vizibil furios.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, capitala și zonele înconjurătoare au fost vizate de cel puțin 519 drone și 40 de rachete, dintre care 474 de drone și 29 de rachete au fost interceptate. Țintele au fost, ca și în atacurile anterioare, infrastructuri energetice. Compania de electricitate DTEK a anunțat că peste un milion de gospodării au rămas fără curent.

Mesaje ferme de la liderii europeni

În cadrul unei videoconferințe cu principalii lideri europeni, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că atacurile rusești evidențiază „contrastul dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a prelungi războiul pe care l-a început acum aproape patru ani”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țările europene, Canada, Uniunea Europeană și NATO l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor deplin” înaintea discuțiilor de duminică din Florida. El a precizat că eforturile pentru „o pace dreaptă și durabilă în Ucraina” vor fi făcute „în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis: „Salutăm toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace dreaptă și durabilă care să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

Poziția Canadei și apelul lui Zelenski

Premierul canadian Mark Carney a declarat, în timp ce îl primea pe Zelenski în Noua Scoție, că orice „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina poate fi obținută doar dacă „Rusia este dispusă să coopereze”.

„Trebuie să punem capăt acestui război și, pentru asta, avem nevoie de două lucruri: să punem presiune asupra Rusiei și să oferim un sprijin suficient de puternic Ucrainei”, a insistat președintele ucrainean.

Discuții sensibile cu Donald Trump

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Donald Trump pentru a discuta „chestiuni sensibile”, precum soarta regiunii miniere Donbas din estul Ucrainei și garanțiile de securitate occidentale pentru Kiev, în contextul negocierilor privind planul american de încheiere a conflictului.

Întâlnirea are loc după ce armata rusă, care și-a intensificat avansul în ultimele luni, a revendicat cucerirea orașului Mîrnohrad, din regiunea Donețk, și a localității Huliaipol, din regiunea Zaporojie. În același timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat că peste 230 de drone ucrainene ar fi fost doborâte deasupra Rusiei, sâmbătă.

Planul american și reacția Moscovei

Zelenski și Trump vor analiza planul american prezentat de Washington în urmă cu aproape o lună. Președintele ucrainean a dezvăluit recent o versiune revizuită a documentului, rezultată în urma unor negocieri dificile cu Kievul.

Noua propunere prevede înghețarea frontului pe pozițiile actuale, fără o soluție imediată pentru revendicările teritoriale ale Rusiei, care controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei. Documentul renunță la două cerințe-cheie ale Kremlinului: retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk și un angajament juridic ferm al Ucrainei de a nu adera la NATO.

În aceste condiții, aprobarea acordului de către Moscova pare improbabilă. Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a acuzat Kievul și aliații europeni că încearcă să „torpileze” negocierile și a cerut revenirea la acordurile anterioare, avertizând că altfel „nu se poate ajunge la niciun acord”.

„Dacă autoritățile de la Kiev nu doresc să rezolve această problemă pe cale pașnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm pe cale militară”, a declarat sâmbătă Vladimir Putin.

La rândul său, Donald Trump a avertizat cu o zi înainte că Volodimir Zelenski „nu are nimic până când nu-mi dau acordul”. „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (președintele rus Vladimir) Putin”, a adăugat Trump, menționând că plănuiește să discute „în curând” cu liderul de la Kremlin.