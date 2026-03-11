Un europarlamentar român cere scut pentru infrastructura energetică din Marea Neagră: „Neptun Deep nu este doar un proiect național”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu i-a solicitat miercuri comisarului european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, să susțină consolidarea măsurilor de protecție pentru infrastructura offshore din Marea Neagră. Fostul ministru al Economiei afirmă că România va avea un rol esențial în securitatea energetică a Uniunii Europene prin proiectul de exploatare Neptun Deep și prin dezvoltarea energiei eoliene offshore.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru al Energiei subliniază că exploatarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep depășește interesul național:



„Proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagră – Neptun Deep - nu este doar un proiect național, este un proiect european de securitate energetică. Astăzi, în Parlamentul European, i-am cerut comisarului european pentru energie şi locuinţe Dan Jørgensen să susțină creșterea protecției infrastructurii offshore din Marea Neagră, deoarece țara noastră va contribui la întărirea securității energetice a UE prin proiectul Neptun Deep și energia eoliană offshore”.

„Cât am fost ministru al Energiei am pregătit proiectul de lege care permite acum investiții în energia eoliană offshore”

Popescu amintește și potențialul considerabil al Mării Negre în domeniul energiei regenerabile.

„Platoul românesc al Mării Negre are un potențial uriaș de energie eoliană, peste 70 de GW. Și pe vremea cât am fost ministru al Energiei am pregătit proiectul de lege care permite acum investiții în energia eoliană offshore. De aceea, acum ca europarlamentar susțin aceste investiții cerând protecție și securitate”, se arată în postare.

Potrivit parlamentarului european „România demonstrează deja că poate fi un furnizor de stabilitate energetică pe întreaga Uniune”.

„Investim în offshore în Marea Neagră și interconectări regionale. Dacă vrem o tranziție energetică credibilă trebuie să construim o Uniune Energetică reală în care toate regiunile și toate resursele contribuie la obiectivul comun. Europa are nevoie de o tranziție verde, dar și o tranziție sigură, competitivă și geopolitic consistentă”, explică Virgil Popescu pe Facebook.