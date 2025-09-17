search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Zelenski avertizează că Rusia pregătește două noi ofensive după eșecul primelor trei

Război în Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu că Rusia a ratat deja trei campanii ofensive împotriva Ucrainei, dar pregătește alte două atacuri majore. Liderul de la Kiev a subliniat că sprijinul militar și financiar al partenerilor occidentali rămâne esențial pentru a face față noilor amenințări.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește două noi ofensive FOTO: Profimedia
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește două noi ofensive FOTO: Profimedia

Într-un interviu acordat Sky News și publicat pe canalul de YouTube al președinției Ucrainei, Zelenski a precizat că armata ucraineană a reușit să oprească trei ofensive rusești.

„Starea de spirit în Europa şi SUA se schimbă, într-adevăr, puţin. Mă bucur că ultimele trei misiuni ofensive ale Rusiei au eşuat, dar ei plănuiesc încă două campanii ofensive grele. În opinia mea, eşecul tuturor misiunilor lor ofensive este un semnal foarte important”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a respins din nou afirmațiile Moscovei privind posibila cucerire a orașului Sumî. „Ceea ce vă spun ei, că pot ocupa oraşul Sumî, sunt minciuni şi manipulări, şi noi o să dovedim asta. Şi exact asta s-a întâmplat: ruşii au pierdut trei campanii”, a subliniat el.

Pierderi grele pentru Rusia

Potrivit lui Zelenski, Moscova a plătit un preț mare pentru aceste eșecuri. „Rușii au suferit pierderi grele în resurse umane şi echipament şi acum se află sub o mare presiune”, a afirmat președintele ucrainean.

El a insistat însă că pentru a rezista viitoarelor atacuri, Ucraina are nevoie de mai mult sprijin militar și financiar. „Forţele ucrainene ar trebui să fie susţinute cu arme şi asistenţă financiară care să meargă în producţia de arme, şi astfel Ucraina va rezista la încă două ofensive ruseşti”, a explicat Zelenski.

Compararea apărării aeriene cu Polonia

Președintele ucrainean a vorbit și despre apărarea aeriană, comparând capacitatea Ucrainei cu cea a Poloniei.

Forţele noastre aeriene realmente (lucrează) cu cei care se ocupă de apărarea aeriană şi cu grupuri mobile, aşa că este un sistem multiplu, existând de asemenea avioane de luptă şi interceptoare de drone. (...) Toate acestea au funcţionat împotriva a 810 (ţinte aeriene) şi în acele zile au distrus 700, iar acesta este un număr mare. Poţi compara acum cu Polonia, de exemplu”, a spus Zelenski.

El a precizat însă că observația sa nu este o critică la adresa Varșoviei. „Acesta nu este un mesaj pentru prietenii noştri polonezi – ei nu sunt în război, de aceea este de înţeles că nu sunt pregătiţi pentru astfel de lucruri. Dar, dacă compari, noi am distrus mai mult de 700 din 810, iar ei au avut, de exemplu, 19 drone, din care au distrus patru. (...) Bineînţeles că nu pot salva oameni dacă se confruntă cu un atac masiv”, a punctat liderul ucrainean.

Ucraina vrea să-și pregătească aliații

Zelenski a mai adăugat că Ucraina poate contribui la instruirea militarilor din statele partenere, mulțumindu-le totodată pentru sprijinul oferit încă de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Săptămâna trecută, 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, venind din direcția Ucrainei și Belarusului, incident care a provocat îngrijorări suplimentare în rândul aliaților NATO.

Europa

