Duminică, 14 Septembrie 2025
Cât costă o singură zi de război pentru Ucraina?

Război în Ucraina
Publicat:

O singur zi de război pe scară largă cu Rusia costă Ucraina aproximativ 172 de milioane de dolari, a declarat șeful Statului Major al Forțelor Armate, Andrii Hnatov, în cadrul conferinței YES 2025, citat de Novini.Live.

Ucraina plătește scum să se apere de ruși/FOTO:Profimedia
Ucraina plătește scum să se apere de ruși/FOTO:Profimedia

„A duce un război împotriva unei țări atât de mari și de bogate în resurse cum este Federația Rusă este extrem de costisitor”, a subliniat Hnatov, adăugând că menținerea actualului nivel de apărare nu ar fi posibilă fără sprijinul financiar și militar al partenerilor internaționali.

Potrivit acestuia, avantajele câștigate de armata ucraineană pe câmpul de luptă au apărut mai ales acolo unde au fost implementate soluții inovatoare. „De aceea, este esențial să atragem finanțare externă pentru a dezvolta industria de apărare și tehnologiile inovative care pot oferi Ucrainei un avantaj decisiv”, a explicat generalul.

În paralel, Rusia își menține la cote record cheltuielile de război. Doar în primele șase luni ale anului 2025, Kremlinul a alocat 8,484 trilioane de ruble pentru agresiunea împotriva Ucrainei – o creștere de 31% față de aceeași perioadă din 2024, când suma s-a ridicat la 6,47 trilioane de ruble. În plus, cea mai mare parte a acestor cheltuieli rămâne clasificată: așa-numitul „buget din umbră” al Ministerului rus al Apărării a crescut într-un singur an cu 41%.

Trupele rusești au avansat spre periferia sud-estică a orașului Kostiantinivka

În regiunea Donețk, rușii au avut recent succes în zona tactică Kostiantinivka-Drujkivka, a relatat Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) în ultimul său raport.

Cercetătorii citează videoclipuri de geolocalizare publicate pe 13 septembrie, care indică faptul că trupele rusești au avansat de-a lungul autostrăzii Oleksandro-Shultine-Kostiantinivka O-0519, la periferia sud-estică a orașului Kostiantinivka.

ISW citează, de asemenea, un raport al unui blogger militar rus conform căruia trupele rusești au capturat Kleban-Byk (la sud de Kostiantinivka) și au avansat la sud-vest de Predtecin. ISW nu are nicio confirmare a acestor declarații.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat în briefingul său de seară că în direcția Torets - și anume, frontul Jilianka, care este analizat de ISW, îi aparține - invadatorii au luat cu asalt pozițiile apărătorilor noștri de 10 ori în ultimele 24 de ore în zonele așezărilor Kleban-Bik, Katerinivka, Poltavka, Rusîn Yar și spre Pleșciivka și Sofiivka.

