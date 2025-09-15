search
Forțele ucrainene ucrainene recuperează teren în regiunile de frontieră. Pierderi mari ale rușilor în sectoarele ofensive

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică, în discursul său zilnic, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din regiunea Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile, relatează Reuters.

foto epa-efe
foto epa-efe

Zelenski l-a citat, totodată, pe șeful armate ucrainene Oleksandr Sîrski, potrivit căruia forţele Moscovei au suferit pierderi semnificative în regiunile Doneţk şi Harkov.

Declarațiile președintelui ucrainean au venit după declaraţii ale Rusiei subliniind ceea ce Moscova a descris ca fiind progrese în regiunea centrală Dnipropetrovsk.

Trupele ruseşti sunt angajate într-o avansare lentă în estul Ucrainei, cu anunţuri aproape zilnice privind capturarea unor sate, notează Reuters.

Moscova a declarat în acest sens că a capturat o serie de sate de-a lungul marginii frontierei administrative a regiunii centrale Dnipropetrovsk.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî. Unităţile noastre continuă să avanseze în direcţia frontierei de stat a Ucrainei”, a declarat Zelenski, citându-l pe Sârski.

De la evacuarea forţelor ucrainene din regiunea Kursk a Rusiei în acest an, trupele ruse au încercat să creeze ceea ce Kremlinul numeşte o zonă tampon în regiunea Sumî. Rusia bombardează în mod regulat oraşele mai mari, inclusiv oraşul Sumî.

Rusia a suferit pierderi semnificative

Zelenski a declarat că forţele ruse au suferit pierderi semnificative în apropiere de Kupiansk, o zonă din nord-estul regiunii Harkov, care se află de luni de zile sub presiunea susţinută a Rusiei.

„Forțele rusești suferă pierderi mari în Harkov, în Kupiansk și în Donețk. Continuăm să operăm în direcţia Dobropillia. Este important că atacurile ruseşti sunt respinse de băieţii noştri”, a spus el, referindu-se la un oraş din apropierea Pokrovskului, unul dintre punctele focale ale ofensivei ruseşti de lungă durată în regiunea Doneţk. 

Zelenski și-a exprimat recunoștința în special pentru soldații din Regimentele 1, 225 și 425 de Asalt Separat, precum și din Brigăzile 79 și 82 de Asalt Aerian.

„Felicitări tuturor. Acționăm în funcție de situația din direcția Zaporijie”, a încheiat el.

Şeful numit de Rusia al unor părţi din regiunea Doneţk aflate sub controlul Moscovei, Denis Puşilin, a declarat într-un videoclip postat online că forţele ruse continuă să avanseze cu o mişcare de cleşte în apropierea satelor din jurul Pokrovsk.

Mai la vest, guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat pe Telegram că două persoane au murit în urma bombardamentelor şi atacurilor cu drone în diferite părţi ale regiunii.

Câștiguri ale Forțelor Armate Ucrainene pe front

Recent, Zelenski a relatat că trupele ucrainene au reușit să oprească o ofensivă rusească în regiunea Sumî, iar armata rusă a suferit pierderi, potrivit RBC Ucraina.

„Există rezultate în regiunea Sumî: astăzi, putem afirma că operațiunea ofensivă rusă asupra Sumî a fost complet dejucată de forțele noastre. Luptele continuă în zonele de frontieră ale regiunii Sumî, dar gruparea rusă din direcția Sumî și-a pierdut capacitățile ofensive din cauza pierderilor suferite”, a spus el.

În raportul de vineri al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), analiștii scriau că forțele rusești continuă să lanseze atacuri în regiunile Sumî Harkov și Zaporijie, precum și în alte câteva direcții. dar că aceste operațiuni nu au adus niciun rezultat tangibil pentru Rusia.

