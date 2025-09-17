Sistemul petrolier rus se confruntă cu dificultăți din cauza atacurilor ucrainene. Zelenski: „Sunt sancțiunile care funcționează cel mai rapid”

Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiți să reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export.

Dronele ucrainene au lovit frecvent rafinăriile de petrol din Rusia, reducând capacitatea de rafinare cu până la o cincime, și au avariat porturi, inclusiv Ust-Luga și Primorsk, au declarat oficiali militari ucraineni și surse din industria rusă.

Armata ucraineană a declarat marți că a lovit rafinăria de petrol Saratov din Rusia în timpul unui atac nocturn. Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricționat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca petrol în sistemul său de conducte, au declarat pentru Reuters două surse din industrie apropiate companiilor petroliere rusești. Compania a avertizat, de asemenea, producătorii că ar putea fi nevoită să accepte mai puțin petrol dacă infrastructura sa suferă daune suplimentare, scrie theguardian.

Guvernul rus se bazează în mare măsură pe veniturile din petrol și gaze

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești sunt „sancțiunile care funcționează cel mai rapid”.

Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, a declarat marți șefa executivului UE, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump.

„Economia de război a Rusiei, susținută de veniturile din combustibili fosili, finanțează vărsarea de sânge din Ucraina”, a spus ea.

De asemenea, Von der Leyen a anunțat că UE va prezenta în curând al 19-lea pachet de sancțiuni îndreptate împotriva eforturilor de război ale Rusiei, care vizează criptomonedele, băncile și energia.

Donald Trump a transmis că Zelenski „va trebui să se pună pe treabă și să încheie un acord”, în timp ce Europa „trebuie să înceteze să mai cumpere petrol de la Rusia”.

De fapt, Europa și-a redus considerabil achizițiile de petrol și gaze rusești, cu excepția Ungariei și Slovaciei, ale căror guverne de dreapta sunt prietenoase atât cu Putin, cât și cu Trump.